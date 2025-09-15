Mi Jardín de Flores

La Corrupción e Impunidad, Impolutas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El gobierno de la Cuarta Transformaci ón está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones: Adán Augusto López Hernandez, Senador de la República.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 14 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólho que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

CASI NUEVE meses después de que huyó el extranjero. el jefe policiaco de Campeche, Hernán Bermúdez Requena,acusado de liderar el cártel del crimen organizado “La Barredora”, fue detenido en una lujosa residencia en Asunción,Paraguay, por agentes de policía.

-FUERON NUEVE meses de fuga por países como Brasil, Panamá y Paraguay, entre otros, pero en este último lo atraparon; ya está tras las rejas pero su extradición va a tardar por culpa de la burocracia: es mucho el papeleo y tiempo el que se necesita para cumplir con la ley de aquel país.

-PUES MALAMENTE, porque los delitos los cometió en México.

-ES QUE La Barredora es un grupo criminal internacional, y me imagino que van a investigar que pitos toca en Paraguay, porque por algo escogió ese país para esconderse, algún interés debe tener en ese país.

-¡QUÉ GENTE tan tanta como ambiciosa: ¿cómo es posible que ese Hernán Bermúdez, siendo secretario de Seguridad Pública, liderara un grupo criminal dedicado al narcotráfi co, secuestro y extorsión?

“ES COMO SI aquí en Zacatecas, el general. Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad, tuviera su propio cártel de narcos… esto es abominable, traición a la patria: ¿se imaginan la fortuna que acumuló con ese grupo delincuencial?

-UN BILLETOTE, pero como secretario de seguridad, también se llevaba un billetote, ¿por qué esa ambición tan desmedida?

-¡POR PENDEJO!, si ya como secretario tenía hecha su vida, ¿para qué jugarle al narco?

“AHORA YA hasta se llevó entre las patas a Adán Augusto López Hernández, pues él fue uno de los que le dio la chamba en el gobierno de Campeche, y gente del PRIAN pide su cabeza porque lo quieren involucrar.

-EL DICE que no sabía de que Hernán tenía doble personalidad: de día jefe policiaco, de noche capo del narco, y dice está dispuesto a declarar ante el Ministerio Público en cuanto lo citen, porque: “EL gobierno de la Cuarta Transformaci ón está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, afirmó el exgobernador de Campeche y actual senador de la República. David Prometió Acabar con la Corrupción e Impunidad

-ASÍ HABLAN todos los políticos, pero a la hora de los trancazos se cagan. en sus dichos y promesas, recuerden lo que prometi ó el David en campaña: “acabar con la corrupción y la impunidad”.

-¿Y CUÁL ? Si la corrupción y la impunidad van al alza en su gobierno: Julio César Chavez Padilla y su esposa María de Jesús Solís Gamboa, están acusados de asesinar a balazos al abogado Raúl Calderon Samaniego, lo que provocó que Julio César fuera desaforado de su cargo como presidente municipal de Gadalupe, pero dándole oportunidad de huir junto con su esposa y, desde entonces (20 de abril de 2023) andan a salto de mata,aunque las malas lenguas dicen que están escondidos en el rancho de Puebla del Palmar, propiedad de los hermanos Monreal Ávila, pues son íntimos amigos.

Otro Amigo Impune…

OTRO AMIGO impunef de los Monreal -continúa don Roberto- es Benjamin Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, exdiputado local y federal y coordinador del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, institución estatal a la que “defraudó 60 millones 100 mil pesos, por lo cual se le giró orden de aprehensión, sin embargo, al igual que Julio César y María de Jesus le dieron oportunidad de huir y desde entonces anda de fuga y no lo han detenido.

OTRO DELITO impune -hasta ahoritaes el asesinato del estudiante de preparatoria de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa; a Jorge Iván, un grupo de siete juniors, encabezados por un hijo del gobernador David Monreal, lo tundió a golpes, lo que provocó su hospitalización.

“EL. chamaco no logró recuperarse de la fenomenal golpiza propinada por el hijo del gobernador David Monreal y sus cómplices, por lo que días después murió.

“OTRO acto de corrupción e impunidad es el de Jeu Ramón Márquez Cerezo, “titular de Protección Civil de Zacatecas, gran amigo del gobernador David Monreal, que ustedes habrán de recordar, extorsionaba a empresarios, por lo que una de las víctimas puso una demanda penal con pelos y señales muy evidentes y el amigo de David Monreal regresó de donde vino: de la Ciudad de Mé- xico, quedabdo impune su delito.

“ES BUENO recordar todo esto para desmentir a David Monreal quien sigue diciendo que en su gobierno no hay corrupci ón ni impunidad, pero pues aquí nosotros se lo recordamos.

NO SON hechos aislados: se trata de dos asesinatos de gente de bien Un abogado, y un estudiante universitario.

UN ESCANDALOSO robo de 60 millones 100 mil pesos, cometido pr el coordinador de la Fenaza a las arcas publicas, por Benjamín Medrano Quezada, amigo del gobernador David Monreal.

Y LA impunidad rampante de un extorsionador de empresarios: Jeu Ramón Márquez Cerezo, amigo del gobernador David Monreal.

-LA IMPUNIDAD es innegable: seguirán los asesinatos, robos y extorsiones con total impunidad, pues los amigos del gobernador actúan como si tuvieran “patente de corso”.

-Y TODAVÍA faltan dos años para que termine esta pesadilla.

-NO, POCO menos de dos años.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.