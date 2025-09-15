La SFP aún sin Facultades Para Aplicar la Nueva Ley de Transparencia: González

“No se ha Publicado en el Periódico Oficial”

Por: Miguel Alvarado Valle

A pesar de que el Congreso del Estado de Zacatecas aprobó recientemente la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, junto con la Ley de Protección de Datos Personales, el secretario de la Función Pública estatal, Ernesto González Romo, a􀂿rmó que el estado aún no tiene facultades para atender directamente quejas ni imponer revisiones bajo el nuevo esquema de “Transparencia para el Pueblo” debido a que la legislación aún no se ha publicado en el Periódico O􀂿cial.

Según lo informado por González Romo, el dictamen tuvo retrasos en la aprobación producto de revisiones protocolarias y ahora la Coordinación General Jurídica del Ejecutivo revisa lo aprobado por los diputados para evitar posibles violaciones constitucionales.

Por lo que hasta este momento, el funcionario estatal dijo que no ha recibido ninguna denuncia bajo el nuevo organismo local, pues éste no ha comenzado funciones ni tiene autoridad operativa hasta que la norma entre en vigor.

En tanto, la atención de solicitudes o quejas en materia de transparencia sigue siendo manejada por órganos federales, es decir por el órgano de Transparencia para el Pueblo Federal y por las unidades estatales que operan bajo la ley vigente anterior .

González Romo sostuvo que Zacatecas tiene un cumplimiento de 97% en sus obligaciones de transparencia bajo esa legislación vigente, y que las unidades de transparencia continúan en funcionamiento.

El secretario expuso que se espera que la publicación de la nueva legislación podría ocurrir a 􀂿nales de este año, lo que permitiría que el organismo estatal comience a operar hasta el próximo año.

Asimismo, informó que ya se han realizado varias capacitaciones y preparativos institucionales para asumir las nuevas responsabilidades, pero reiteró que sin la norma publicada no se pueden ejecutar funciones de promoción, resolución de quejas o sanciones conforme al nuevo esquema local.