La Capacitación es Clave Para el Éxito de las Empresas en Aguascalientes

Ofrecen Diplomados UP y Sedecyt

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, la formación constante se convierte en un pilar fundamental para el éxito de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro estado, obteniendo así las herramientas y estrategias que les permitan adaptarse a los retos del mercado actual, optimizar sus procesos y alcanzar un crecimiento sólido.

Así lo señaló Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), al dar a conocer los beneficios que ofrece la Universidad Panamericana, en coordinación con la Sedecyt, para participar en los programas diseñados específicamente para fortalecer las capacidades de los emprendedores y empresarios locales.

Agregó que se ofertan a un costo preferencial los diplomados “Ventas, Atención al Cliente y Comercialización” y “Habilidades Gerenciales y Crecimiento Sostenible” que se impartirán durante 13 sesiones presenciales de cuatro horas cada una, iniciando los días 23 y 24 de septiembre, en horarios de 16:30 a 20:30 y de 9:30 a 13:30 horas, respectivamente.

Para más informes, las empresas y personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 62 00, extensión 7805.