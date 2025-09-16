Mi Jardín de Flores

¿Y los 3,650 Millones de Pesos del Bulevar?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hace 215 años, un llamado resonó en la población de Dolores de la entonces intendencia de Guanajuato, y se expandió como fuego encendido en una pradera: era el grito de libertad que daría inicio al movimiento de Independencia. Aquella noche, comenzó la guerra contra el yugo colonial; fue también la afi rmación de que los pueblos de México tenían derecho a decidir su propio destino, a ser libres, soberanos y a abolir la esclavitud”: Ernestina Godoy Campos, Consejera Jurídica de la Presidencia de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. Lunes 15 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Que fue un Borrego lo de los Cuatro Cadáveres

GRAN REVUELO se dio ayer a la noticia de que en los límites de Zacatecas y Jalisco se hallaron los cuerpos sin vida de cuatro personas: las redes sociales se dieron vuelo y hasta un video del supuesto hallazgo publicaron.

SIN EMBARGO, tal noticia resultó falsa: hay mucha gente irresponsable que así se “divierte”, pero hacen un mal al alarmar así a la gente, porque hubo quienes decidieron no salir a carretera y les arruinaron el día.

-DICEN que hay una policía cibernética, ¿no? Pues que investigue y castigue a esa gente que se “divierte” con esos borregos.

-¡JA! NO pueden aprehender a asesinos y ladrones de cuello blanco, ¿van a hacerlo con los creadores de esos borregos? ¡Claro que no!

-BUENO, finalmente todo se aclaró y quedó comprobado que no eran cadáveres los encontrados en los límites con Jalisco…a Dios gracias.

-EL QUE salió a desmentir el caso de los cuatro cadáveres, fue el “Gustavito” (Rodrigo Reyes Mugüerza).

La Secretaría de la Función Pública, sin Dientes

POR OTRA PARTE, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica hoy lunes una entrevista con el señor licenciado Ernesto González Romo, en la que da a conocer que “a pesar de que los diputados aprobaron la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, junto con la Ley de Protección de Datos Personales, el estado aún no tiene facultades para atender directamente quejas ni imponer revisiones bajo el nuevo esquema de “Transparencia para el Pueblo”, debido a que la legislación todavía no se publica en el Periódico Oficial’.

-¡ES UNA huevonada del David, no por nada le dicen “El Holgazán”!

-SE PROTEGEN unos a otros, ahora hay que ver si Gobierno del Estado está cumpliendo con la susodicha ley.

-¡NAAA, NI ellos cumplen con la ley, por eso el David no ha ordenado la publicaci ón de la nueva ley, pues no puede hacerse el harakiri él mismo; les aseguro que ni gobierno del estado está cumpliendo con la nueva ley de transparencia.

“HAGAN un ensayo y pídanle informaci ón sobre los 3,650 millones de pesos presupuestados para el segundo piso del bulevar, a ver que les contestan.

-¡UYYY, DE seguro salen con evasivas!

-YA ME entró la curiosidad: sí me gustar ía saber en que se van a invertir esos 3,650 millones de pesos que, presumía David, tener para construir ese segundo piso que el alcalde Miguel Varela, catedráticos de la UAZ y varias asociaciones civiles de la capital del estado, se lo echaron abajo.

-A LO mejor “El Holgazán”, sale con un jalada y nos dice: “Pueblo de Zacatecas, en vista de que no quisieron se construyera el segundo piso del bulevar, he decidido hacerlo en mi rancho.

-¡JAJAJA… qué ocurrencias las suyas, doña Petra! -NO SE ría, madre Teresa, el David es capaz de dilapidar a lo pendejo esos miles de millones de pesos en donde le dé su regalada gana, no tiene ni pizca de vergüenza.

¿Ya Están Listas Para el “Grito”?

-Y A TODO esto ¿ya están listas para el “Grito”?

-¡CLARO!

-¡POR SUPUESTO!

-¡VIVA CHALCHIHUITES, viva Zacatecas, viva México!

-HOY CENAMOS tamales y champurrado.

-NOSOTROS, pozole.

-MI VIEJA va a hacer enchiladas con pollo.

-BUENO YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.