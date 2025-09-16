David: En Milpillas, la Inversión Será Cercana a 9 mil Millones de Pesos y Beneficiará a Millón de Personas

“Es la Obra más Ambiciosa de los Últimos Años”

Por Nallely de León Montellano

Este lunes, el gobernador David Monreal Ávila reiteró que el proyecto de la Presa Milpillas debe someterse a un amplio debate social en el que participen especialistas, organizaciones y la ciudadanía en general, al tratarse de la obra más ambiciosa en materia de infraestructura hídrica para la entidad en los últimos años. Monreal señaló que, más allá de realizar una consulta popular, lo fundamental es generar espacios de información y discusión.

“Se necesitan foros técnicos, científicos, académicos y sociales, porque se trata de un proyecto que implica una inversión cercana a los nueve mil millones de pesos, con bene- ficios para casi un millón de personas”, dijo.

El mandatario consideró que en una sociedad progresista las decisiones deben atender a lo que determinen las mayorías, por lo que insistió en que el tema no debe evadirse. “Lo correcto es que quede sufi- cientemente discutido con mesas de trabajo, propuestas y participación de todos los sectores”, apuntó.

En otro tema, Monreal respondió a un señalamiento en el que se acusaba al ayuntamiento de condicionar la entrega de despensas a la población. El gobernador rechazó tajantemente este tipo de prácticas y recomendó al presidente municipal “no prestarse a esas cosas ni lastimar a la gente”.

“Es irracional condicionar apoyos sociales que hoy son derechos constitucionales. No se puede negar a un adulto mayor su pensión, a un estudiante su beca o a una familia un programa alimentario, porque son derechos garantizados en la Constitución”, subrayó.

El gobernador concluyó que la justicia social debe prevalecer por encima de intereses políticos o clientelares, e hizo un llamado a las autoridades municipales a evitar este tipo de acciones.