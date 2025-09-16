“En Fresnillo, se Invirtieron más de 40 Millones de Pesos en Seguridad”

En mi Primer año de Gobierno: Javier Torres

Por Miguel Alvarado Valle

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, destacó que durante su primer año de gestión al frente del municipio, se han invertido más de 40 millones de pesos en materia de seguridad, con lo cual, aseguró, se ve reflejado en un municipio estable con una buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Subrayó que este fue uno de los principales compromisos adquiridos durante su campaña y que hoy se refleja en la adquisición de patrullas, equipamiento y el incremento del número de elementos en la corporación municipal.

Torres Rodríguez detalló que su administración recibió únicamente tres patrullas operativas, mientras que actualmente cuentan con cerca de 20 nuevas unidades y más de 135 elementos adicionales en la policía municipal, lo que representa un fortalecimiento significativo en comparación con los 53 con los que se inició .

Reconoció el respaldo del gobierno estatal, particularmente del secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, en la consolidación de estas acciones de coordinación y apoyo. En cuanto a los servicios públicos, el primer edil informó sobre la adquisición de camiones recolectores de basura y herramientas para los trabajadores de limpia, parques, jardines y panteones.

Sobre la municipalización de la Policía de Seguridad Vial, señaló que el proceso se encuentra en etapa de transición, tras la permuta con el gobierno del estado, y adelantó que la primera inversión será de 10 millones de pesos para reforzar la corporación con al menos 15 unidades nuevas.

Respecto al operativo realizado en hoteles o moteles de Fresnillo en torno a los casos de trata de personas, aclaró que la investigación compete exclusivamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado, aunque el ayuntamiento coadyuva mediante acompañamiento y revisiones a establecimientos dentro de sus facultades.

Reconoció que se trató de un “golpe certero” contra este delito y afirmó que se continuará trabajando de manera conjunta para prevenir situaciones similares. El presidente municipal expuso además los cinco ejes estratégicos de su gobierno: Fresnillo digno, próspero, seguro, incluyente y a la vanguardia, asegurando que cada área del ayuntamiento cuenta con presupuesto asignado.

Como ejemplo, mencionó el caso de Desarrollo Agropecuario, que pasó de 250 mil pesos hace dos años a 12 millones en la actualidad, lo que permitió entregar apoyos históricos a más de 300 productores y la distribución de 70 toneladas de semilla en esquemas de coinversión.

Finalmente, Torres Rodríguez reiteró que su compromiso es rendir cuentas claras a los fresnillenses y enfatizó que, pese a los retos, su administración busca consolidar resultados palpables en seguridad, servicios y desarrollo económico.