Fortaleceré la Confianza Social en la Justicia: Daniela Frausto

Entrevista con la Flamante Jueza de Ejecución

Por Nallely de León Montellano

Este lunes, Glenda Daniela Frausto Flores asumió formalmente el cargo de Jueza de Ejecución de Sanciones Penales en Zacatecas, una responsabilidad que calificó como fundamental para garantizar no solo que las personas privadas de la libertad cumplan con sus sentencias, sino también que las víctimas reciban la reparación del daño en su totalidad.

“Se trata de un área muy importante para la sociedad zacatecana, porque asegura que quienes han cometido un delito cumplan con la sanción impuesta y que, al mismo tiempo, las víctimas vean restituido su derecho a la reparación del daño”, explicó.

Frausto Flores, declaró a Página 24 Zacatecas, que cuenta con ocho años de trayectoria dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ), siete de los cuales se ha desempeñado directamente en juzgados.

Desde esta experiencia, aseguró que su labor continuará bajo los principios de imparcialidad, objetividad y cercanía con la ciudadanía.

“La materia penal es delicada, pero es lo que nos gusta hacer, el derecho es nuestra vocación”, señaló, al tiempo que subrayó que su compromiso será mantener un Poder Judicial independiente, imparcial y sensible a las necesidades de la población.

Por último, la nueva jueza enfatizó que su trabajo estará orientado a fortalecer la confianza social en la justicia, garantizando que cada proceso de ejecución penal se cumpla con transparencia y con respeto pleno a los derechos humanos, tanto de quienes cumplen condena como de las víctimas que esperan justicia.