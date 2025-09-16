Magistrados y Jueces Toman Protesta y se Integran al Poder Judicial

La Justicia, Fundamento de la paz Social: Carlos Villegas

Por Nallely de León Montellano

En una sesión solemne, la LXV Legislatura del Estado tomó protesta a las magistradas, magistrados, juezas y jueces que integrarán el nuevo Poder Judicial de Zacatecas. Se trata de un hecho inédito, ya que por primera vez quienes impartirán justicia fueron elegidos directamente por la ciudadanía en las urnas.

El acto estuvo encabezado por la diputada Karla Esmeralda Rivera Rodríguez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, y contó con la presencia del gobernador David Monreal Ávila y del magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Durante la ceremonia, Rivera Rodríguez subrayó que la toma de protesta representa un paso fundamental para la vida democrática de la entidad, al recordar que el Poder Judicial, junto con los otros dos poderes del Estado, sostiene el equilibrio institucional.

“La justicia es un pilar de la convivencia y hoy quienes asumen este encargo lo hacen con una enorme responsabilidad frente a la sociedad”, señaló.

Por su parte, el magistrado Carlos Villegas Márquez recalcó que la justicia es el fundamento de la paz social y llamó a los nuevos integrantes del tribunal a ejercer su labor con ética, imparcialidad y sensibilidad.

Recordó que fueron electos por la ciudadanía, lo que implica un compromiso directo con la confianza depositada en ellos. En su mensaje, el gobernador David Monreal Ávila felicitó a los nuevos integrantes y destacó que este relevo en el Poder Judicial simboliza la renovación institucional del estado.

“Hoy se fortalece la justicia como pilar de la República, en un año especialmente significativo al conmemorarse el bicentenario del primer Tribunal de Justicia en Zacatecas”, expresó.

Con este acto, se dio inicio a una nueva etapa para el Poder Judicial, marcada por el compromiso de ofrecer mayor certeza, legalidad y paz a la sociedad zacatecana.