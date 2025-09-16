Miguel Varela Manda Mensaje a David Monreal: “La Capital También es Parte de Zacatecas”

Primer Informe del Presidente Municipal

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente municipal de la capital, Miguel Varela Pinedo, rindió su primer informe de labores este 15 de septiembre en la Casa Municipal de Cultura. En el presídium y entre las primeras filas se reunieron legisladores locales y federales, dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, así como representantes de cámaras empresariales, presidentes municipales y funcionarios estatales; en representación del gobernador acudió el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

El acto inició con la sesión solemne de Cabildo y la verificación de quórum: 16 asistencias con derecho a voz y voto. Tras el pase de lista y los honores a la bandera, Varela entregó formalmente su informe al cuerpo edilicio.

En su mensaje, Varela apeló a la memoria y al patrimonio: “Zacatecas es mucho más que una ciudad; es el corazón palpitante de una historia que ha dado rumbo a la nación. Es legado y responsabilidad”, afirmó, al reconocer que recibió una administración con quebranto financiero, deterioro de bienes públicos y desorden administrativo.

Ofreció corregir el rumbo “latido a latido y corazón a corazón”, pero subrayó que el cambio no lo logra solo el gobierno ni la ciudadanía por separado, sino “juntos y unidos”, con trabajo cotidiano y vigilancia pública. Asimismo pidió explícitamente al gobernador David Monreal no hacer distinción de colores y reconocer que la capital “también forma parte de los 58 municipios”.

Finalmente, agradeció a los presentes y a la ciudadanía, asegurando: “Este segundo año será el año de la consolidación para Zacatecas y, por lo tanto, les digo a cada uno de ustedes, en este compromiso que su amigo Miguel Varela tiene para el municipio: ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva México!”.

Por otro lado, en su intervención, la regidora de Morena, Sandra Verónica Báez Almanza, aprovechó para cuestionar la labor del presidente municipal, a quien acusó de privilegiar al Centro Histórico y dejar en rezago a colonias y comunidades.

Durante su discurso, las críticas generaron reacciones de molestia en el público, como rechi􀃀as y abucheos, pero al final, su participación concluyó con aplausos y un gesto de conciliación cuando el propio alcalde se acercó a abrazarla.

Al final, tomó la palabra Rodrigo Reyes Mugüerza, representante del Ejecutivo estatal, para felicitar al alcalde y reconocer el trabajo del Ayuntamiento. El funcionario aprovechó el espacio y defendió los ejes del gobierno de David Monreal; programas sociales, saneamiento financiero, infraestructura y pacificación, por lo que se dijo dispuesto a “seguir trabajando por el pueblo de Zacatecas”.