Miguel Varela Pinedo rinde su Primer Informe como Presidente Municipal de Zacatecas

A un año de que se pusiera en riesgo la voluntad popular, el alcalde Miguel Varela Pinedo rindió su Primer Informe de Gobierno al frente del Ayuntamiento de Zacatecas, en un acto solemne celebrado en la Casa Municipal de Cultura.

El edil estuvo acompañado por representantes del Gobierno del Estado, diputados federales, presidentes municipales y autoridades federales, así como por ciudadanos de la capital que acudieron a escuchar los avances de la administración.

Durante su mensaje, Varela Pinedo afirmó que compareció con el mismo entusiasmo que en su toma de protesta, destacando su compromiso ético y político de rendir cuentas a la ciudadanía.

“Zacatecas es mucho más que una ciudad, es el corazón palpitante de una historia que ha dado rumbo a la nación. Más allá de sus monumentos, la grandeza de la ciudad radica en su gente”, expresó.

El presidente municipal subrayó que los capitalinos deben ser guardianes del legado histórico de Zacatecas, forjado con lucha, esfuerzo y valentía, y recordó que hace un año la ciudadanía depositó su confianza en él para rescatar la grandeza de la capital.

Asimismo, señaló que el cambio solo es posible trabajando en unidad: “El gobierno no lo puede todo, solo en equipo y con el esfuerzo colectivo se construye el cambio que todos queremos. Quienes quisieron anular la elección se encontraron con un pueblo fuerte que está dispuesto a dar la vida por Zacatecas”.

Varela Pinedo reconoció que aún queda mucho por hacer, pero reiteró su determinación de entregar cada día el mayor esfuerzo por los zacatecanos para lograr un Zacatecas Más Limpio que Nunca y reconocido como el mejor destino turístico sin playa.

“Nadie dijo que el cambio sería sencillo o rápido, pero nadie puede decir que es imposible. Cuando los zacatecanos trabajamos juntos somos imparables, nunca más el pueblo estará solo”, sostuvo.

Finalmente, agradeció la presencia de los asistentes y pidió al representante del Gobierno del Estado transmitir al gobernador que todos los municipios de Zacatecas forman parte del mismo proyecto y no debe haber distinciones de colores. Además, envió un reconocimiento a la presidenta de México por incluir a la capital en el programa de vivienda, destacando que el segundo año de gobierno será el de consolidación para Zacatecas.