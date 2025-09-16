“No Eran Cadáveres Sino Bolsas de Basura”, Dice Rodrigo Reyes

Desmiente Cuerpos sin Vida Reportados en Redes

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, desmintió que exista confirmación oficial sobre el presunto hallazgo de cuerpos desmembrados en la carretera Pinos-Ojuelos, luego de que en redes sociales circularan videos que mostraban bolsas negras y supuestos restos humanos.

El secretario precisó que, tras recibir el reporte en el sistema de emergencias 911, las autoridades correspondientes acudieron al lugar y verificaron la información. De acuerdo con lo informado , mencionó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) fueron los primeros respondientes y realizaron recorridos en la zona.

Tras dicha inspección, lo que se localizó fueron bolsas de basura, descartando hasta el momento la presencia de cadáveres, “Esa es la información que tenemos de la Secretaría y de la Fiscalía”, afirmó.

El funcionario reconoció que no ha tenido acceso directo a los videos que circulan en redes sociales, pero insistió en que no se encontraron restos humanos. Subrayó que, incluso, se desplegaron patrullajes extensos en comunidades cercanas, dada la complejidad que representa esta área limítrofe con otros estados, donde operan diversos grupos delictivos.

“Durante el 2025, sobre todo en los últimos meses, estas áreas limítrofes se han blindado, la reacción es muy inmediata”.

Reyes Mugüerza señaló que no es la primera ocasión en la que se difunden imágenes de procedencia dudosa que generan alarma social.

En este sentido, mencionó que incluso a las mesas de seguridad suelen llegar reportes de fotografías y videos de hechos ocurridos años atrás que se difunden nuevamente como si fueran actuales, “Valdría la pena verificar siempre el origen y la temporalidad de ese material”, comentó.