En Aguascalientes Adultos Mayores, Mujeres con Embarazo de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Reciben Atención Médica en su Propia Casa

Se ha Beneficiado a más de 12 mil Personas

Se atiende a aquellos pacientes que, por su condición física, no pueden trasladarse hasta las unidades de salud a recibir atención.

Pacientes también tienen acceso a otros servicios como odontología, psicología, nutrición, enfermería y terapia física.

A través del programa Médico en tu Casa, en lo que va de la administración de la gobernadora Tere Jiménez se ha brindado atención a más de 12 mil personas que, por su condición física, no pueden trasladarse hasta las unidades de salud a recibir consulta.

Esta estrategia se dirige principalmente a quienes tienen padecimientos crónicos, así como a adultos mayores y mujeres con embarazo de alto riesgo; a personas con discapacidad, con enfermedades en estado avanzado. También brinda apoyo a familiares y cuidadores de los pacientes.

Además de atención médica, a través de este programa se llevan al domicilio de los pacientes beneficiarios otros servicios como odontología, psicología, nutrición, enfermería y terapia física.

De igual forma, las y los beneficiarios cuentan con el apoyo del área de Trabajo Social para vincular, tanto a pacientes como a familiares, con algunas otras instituciones, a fin de contribuir en la resolución de sus múltiples necesidades en materia de salud.

La estrategia Médico en tu Casa ofrece 60 consultas semanales con el apoyo de tres brigadas, una por cada Jurisdicción Sanitaria del estado, lo que permite cubrir la totalidad de la población.

El personal médico que acude a los domicilios se encarga de detectar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las y los pacientes; además de promover entre familiares y cuidadores, acciones de salud que contribuyan a mejorar los conocimientos y prácticas saludables en bien de las y los beneficiarios.

Para más información sobre este programa, las y los interesados pueden comunicarse al 449 910 79 53, de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:30 horas.