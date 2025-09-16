Realiza tus Trámites de Forma Fácil y Segura con la Aplicación Aguascalientes Digital

Esta Herramienta Sigue Creciendo con Nuevas Funciones

Más de 170 mil usuarios ya utilizan esta herramienta tecnológica.

La aplicación no consume datos móviles y puede ser utilizada aun sin conexión a internet.

Esta plataforma continúa consolidándose como una herramienta clave para hacer más eficientes los procesos.

¿Sabías que con la aplicación Aguascalientes Digital puedes ponerte al día en tus trámites, consultar próximos eventos, dar seguimiento a gestiones de bienes inmuebles, acceder a la plataforma Pasos Gigantes y muchos servicios más? Hoy, más de 170 mil personas ya la utilizan.

Gracias al impulso de la gobernadora Tere Jiménez, comprometida con la modernización y la mejora en la atención ciudadana, esta herramienta sigue creciendo con nuevas funciones.

El secretario de Innovación y Gobierno Digital, Ramiro Pedroza Márquez, explicó que entre las novedades está la Alerta Inmobiliaria, que permite monitorear en tiempo real los movimientos relacionados con bienes inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. En caso de cambios, la app envía notificaciones preventivas para proteger el patrimonio familiar.

Además, ahora es posible consultar rutas de camiones y planear trayectos, así como vincular la licencia de conducir y la tarjeta de circulación digitales para llevarlas siempre en el celular. Actualmente, más de 50 mil licencias y 61 mil tarjetas ya están activas.

Otra mejora es la posibilidad de integrar estos documentos, junto con la Tarjeta Soluciones, a la billetera digital (wallet) para gestionarlos de manera más práctica.

La aplicación no consume datos móviles y puede utilizarse sin conexión a internet. Para aprovechar estas funciones, solo actualiza tu app o descárgala gratis en:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.ags.refrendo&pcampaignid=web_share&pli=1

iOS: https://apps.apple.com/mx/app/aguascalientes-digital/id6469562221

Para más información, comunícate al 070.