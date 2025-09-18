Mi Jardín de Flores

“Los Matan en Zacatecas y Arrojan los Cadáveres en Jalisco”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Este segundo año será el año de la consolidación para Zacatecas y, por lo tanto, les digo a cada uno de ustedes, en este compromiso que su amigo Miguel Varela tiene para el municipio: ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva México!: Miguel Varela Pinedo Presidente Municipal de Zacatecas

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 17 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

La Intolerancia, el Verdadero Rostro de David Monreal

NUEVAMENTE el David Monreal volvió a mostrar su verdadero rostro: la intolerancia; pero en esta ocasión causó mayor indignación.

-SÍ, DOÑA Petra, todo Zacatecas está indignado.

-SE PASÓ, la verdad e hizo ver mal a su sobrino político Omar Carrera Pérez: es la comidilla del día a nivel nacional por las redes sociales. Hay mucha indignación, pues Martín Pueblo es muy conocido en la capital del estado y tiene años manifestándose en los desfi les y en ningún gobierno se lo habían impedido.

-PERO QUE llega “El Holgazán” y hasta lo querían meter a la cárcel; yo no sabía que Omar Carrera, que fue diputado local, ahora esté al frente de la policía estatal.

-NO, EL Omar Carrera no es jefe policiaco, es huele pedos” de su tío político David Monreal y cobra en nómina como subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, entonces en esa calidad ordenó a policías que impidieran que Martín Pueblo, se manifestara con una pancarta pidiéndole al gobernador David Monreal el cambio de las vías del tren.

“ESTO NO le gustó al dueño de Zacatecas y allá va en chinga Omar haciendo honor a su apellido y al frente de un grupo de policías impidió que el “peligroso” luchador social se integrara al desfi le del Día de la Independencia, para no “incomodar al rey David”.

-¡SANTO DIOS, volvió la Inquisición, no es posible!

-HAY MUCHA inconformidad en todo Zacatecas, de “Tirano” no bajan al Deivis.

-DAVID enloqueció de poder.

-LO MALO es que “El Holgazán” se está llevando entre las patas a Morena y al Gobierno Federal, no se vale; no sé si ustedes se dieron cuenta de cómo le chifl aron y mentaron la madre cuando en el Grito dijo “¡viva la Cuarta Transformación!”, y los asistentes contestaron con prologados chifl idos y mentadas de madre.

-SÍ, LO vi y lo oí en la tele.

-FUE DE escándalo, a todos los nombrados los asistentes repetían “¡viva!”, pero cuando “El Holgazán” gritó “¡viva la cuarta transformación!”, se escuchó más fuerte el chifl ido y las mentadas de madre.

-DE SEGURO el año que viene, ya no va a gritar “¡viva la cuarta transformación!”, la gente no se traga ese cuento porque en Zacatecas eso no existe, es una utopía. Seis Cadáveres de Gente de Pinos, Zacatecas

PUES QUE NO eran basura, ni cuatro cadáveres los encontrados en carretera de Jalisco, sino seis que fueron asesinados en Zacatecas y sus cuerpos tirados en el vecino estado.

-¡NOOO!

-SÍ, EN estos momentos estoy recibiendo una nota “recién salida del horno”, de nuestro compañero periodista Jorge Eduardo Martínez Venegas, reportero de policía del Diario hermano Página 24 Jalisco, que es de interés para nuestros lectores, pues el tema involucra a Zacatecas, dice:

“EL GOBERNADOR de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que los seis cuerpos localizados el martes en un predio del poblado de Los Morenitos, en Ojuelos, corresponden a las mismas víctimas que habían sido encontradas el domingo pasado en un tramo carretero del poblado de Pinos, Zacatecas, a poco más de 30 kilómetros del sitio donde fueron abandonadas posteriormente.

“EL MANDATARIO estatal explicó que los cadáveres, envueltos en cobijas y bolsas de plástico, fueron retirados del lugar original y trasladados hasta territorio jalisciense.

“HAY VIDEOS en la carretera en Zacatecas con los seis cuerpos ahí tirados. Y de repente esos seis cuerpos los mueven, los pasan del lado de Jalisco y los amontonan y los dejan tirados a un lado de la carretera. Esto, de verdad, no puede suceder en nuestro país, tiene que haber una sanción muy importante de parte del gobierno federal; no se puede permitir que esto suceda. Yo no me atrevo a decir quién fue”, declaró.

“LEMUS indicó que los cuerpos serán entregados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a las autoridades de Zacatecas, quienes deberán continuar con los procesos legales correspondientes. También aseguró haber notifi cado a la directora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, para que los homicidios sean contabilizados en la estadística de aquel estado.

“LA FISCALÍA de Jalisco señaló que, con base en los primeros peritajes, al menos una de las víctimas coincide plenamente en vestimenta con los cadáveres abandonados en Zacatecas, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de los mismos seis cuerpos. Todas las víctimas presentaban huellas de violencia y algunos tenían el rostro cubierto.

“LAS INDAGATORIAS se mantienen para establecer la identidad de cada uno y esclarecer cómo fueron trasladados los cuerpos de un estado a otro. Cabe recordar que, tras el hallazgo en Zacatecas, el secretario general de gobierno de aquella entidad, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que la policía local únicamente había encontrado bolsas de basura en el lugar”.

-DE POR si el David no la lleva con el Lemus, ahora con esa acusación se van a agarrar de la greña.

-ES QUE no es la primer vez que pasa esto, también Aguascalientes se ha quejado porque los matan en los límites de Zacatecas y los tiran en el vecino estado, ¿será que por eso presumen que van a la baja los asesinatos en Zacatecas?

-¡ESE DAVID es muy truculento, nunca los gobiernos de Jalisco y Aguascalientes se habían quejado de que los matan en Zacatecas y arrojan los cadáveres en sus estados.

-PUES YA dijo el gobernador de Jalisco que va a pedir castigo ejemplar para quién lo esté haciendo.

-VAYA LIO...

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe.