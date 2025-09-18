Del Festejo a la Sanción: Ayuntamiento Multa a la Fenaza por el mal Manejo de Basura

El Ayuntamiento de Zacatecas levantó un acta circunstanciada contra el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) por el abandono de basura en la vía pública, tras incumplir con la recolección y la disposición final de dichos residuos.

La administración que encabeza el Presidente Miguel Varela lamenta que la empresa privada contratada por el patronato de la Fenaza únicamente realiza el barrido y deja los desechos en las inmediaciones de la feria, lo que va en demérito de la calidad de vida de las familias que viven en esa zona de la ciudad.

Es importante resaltar que con fecha 16 de Septiembre del 2025 se hizo un apercibimiento al patronato de la feria, pero al persistir la situación se procedió con la multa correspondiente, misma que asciende a entre 28 mil y 38 mil pesos. Cabe mencionar que la sanción puede incrementarse hasta en 12 mil pesos diarios si no se corrige la situación por parte de los organizadores de la Fenaza.