El Niño “Agresivo” fue Cambiado a Otra Escuela

La CDHEZ Mantiene Seguimiento: Maricela Dimas

Por Nallely de León Montellano

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) mantiene un seguimiento cercano al caso de un menor que fue reubicado en otro plantel educativo tras un episodio de violencia escolar. Maricela Dimas Reveles, presidenta del organismo, subrayó que el objetivo central es salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando que se desarrollen en entornos seguros y libres de agresiones.

De acuerdo con la titular de la CDHEZ, se han sostenido reuniones con la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría del DIF y diversas instituciones involucradas, así como con los padres de familia del menor afectado. El propósito, dijo, es generar acuerdos que permitan al niño continuar con su formación académica en un ambiente escolar sano, acompañado de atención psicológica y medidas de protección. Dimas Reveles insistió en que este caso refleja la urgencia de atender de manera integral la violencia escolar.

Recordó que en muchas ocasiones los menores señalados como agresores también son víctimas de contextos de violencia, por lo que la intervención institucional debe ser cuidadosa y sin revictimizar a ninguno de los niños y niñas involucrados.

“Lo importante es garantizar que todos los estudiantes tengan derecho a una vida libre de violencia y a un espacio educativo en paz”, expresó.

La presidenta de la CDHEZ hizo un llamado a la sociedad zacatecana a ser consciente de la gravedad de estos hechos y a no emitir juicios anticipados sin conocer el contexto completo, ya que esto puede agravar la situación y estigmatizar a los menores. Reiteró que la Comisión dará seguimiento no solo a este caso, sino a cualquier situación de violencia escolar que se presente en el estado.

Finalmente, Dimas Reveles destacó que el organismo seguirá trabajando de manera coordinada con instituciones educativas y con autoridades competentes para prevenir y atender este tipo de hechos de manera inmediata y resaltó que la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia debe colocarse siempre como prioridad, y que el compromiso institucional es asegurar que cada estudiante pueda desarrollarse en un ambiente escolar respetuoso y seguro.