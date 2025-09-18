El PRI Exige Presupuesto Justo Para Zacatecas en 2026

En los Últimos Años lo han Reducido: Carlos Peña

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, señaló que de cara a la discusión del Paquete Económico 2026, las y los legisladores priístas vigilarán con atención lo que se destine a Zacatecas, ya que en los últimos años el estado ha visto reducidos los apoyos federales para municipios, carreteras, educación, campo y salud, entre otros rubros.

El dirigente priista recalcó que los recursos federales deberían complementar y multiplicar los esfuerzos estatales, pero en la práctica se han visto recortes que limitan la capacidad de los ayuntamientos. Subrayó que la disminución de fondos ha frenado proyectos de infraestructura y servicios básicos, afectando directamente a la población en diversos ámbitos de la vida pública.

Durante la conferencia de prensa, criticó el actuar de legisladores federales de Morena que asisten a informes municipales como si hubieran contribuido a la gestión de recursos. Aseguró que diputadas y diputados federales de Morena y sus aliados han avalado reducciones presupuestales que dejaron sin respaldo programas clave en salud, educación, campo y otros sectores importantes, “ese cinismo no puede convertirse en una constante”, advirtió.

En este sentido, Peña Badillo exhortó a los legisladores de Morena y sus aliados a respaldar a los diputados de oposición en la defensa de un presupuesto justo y digno para Zacatecas en la próxima discusión parlamentaria, “no se trata de quién gobierna, sino de qué se enfrenta y qué se resuelve”.

Por otro lado, aprovechó para reconocer el trabajo de las y los presidentes municipales de diferentes fuerzas políticas, incluido Morena, quienes pese a las limitaciones financieras han rendido cuentas con responsabilidad. Destacó que en el caso de los alcaldes priistas han sabido ser oposición crítica, pero también aliados, sin caer en subordinación, “hoy ser presidente municipal es un reto mayor, pero se ha cumplido con resultados”, sostuvo.

Finalmente, Peña Badillo afirmó que el PRI continuará fortaleciendo su compromiso con la ciudadanía, pese a la falta de coordinación y respaldo del gobierno estatal.