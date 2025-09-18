Más Deporte, más Empleo y más Cercanía: La Ruta de Varela para Zacatecas

El alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, continúa rindiendo cuentas a la ciudadanía mediante su primer informe ciudadano. En esta ocasión, El Orito fue sede del encuentro donde habitantes de diversos polígonos cercanos conocieron los resultados del primer año de la actual administración.

En su mensaje, Varela Pinedo informó que más de mil familias ya cuentan con certeza jurídica de su patrimonio, gracias al programa de escrituración de predios impulsado desde el Ayuntamiento. Destacó además los avances en obra pública, principalmente en la rehabilitación de espacios de esparcimiento y deportivos, donde niñas, niños y jóvenes pueden convivir y practicar deporte en condiciones dignas.

“El segundo año de gobierno es el de la consolidación, es el año de poner objetivos claros. Para nuestros niños el deporte es esencial y aquí en Jardines del Sol podemos ver un espacio deportivo muy bonito. Vamos a construir más espacios deportivos en nuestros polígonos para que los capitalinos podamos disfrutar”, expresó.

En materia ambiental, el alcalde subrayó la plantación de más de 3 mil árboles, principalmente en instituciones educativas y en el emblemático Cerro de La Bufa. Añadió que, en una nueva etapa, estas acciones se extenderán a colonias de la capital con la participación activa de la ciudadanía.

Miguel Varela también resaltó el carácter cercano y de puertas abiertas de su administración, al haber atendido personalmente a más de 6 mil ciudadanos mediante los programas Miércoles Ciudadano y Viernes de Audiencia, espacios que fortalecen el diálogo directo con la población.

Finalmente, anunció que el segundo año de gobierno estará marcado por nuevas acciones en beneficio de la gente, como la Tarjeta Rosa, el Seguro Médico Familiar y programas de promoción económica para generar empleos en colonias y comunidades de Zacatecas.