Rodrigo Reyes Reitera que la Fiscalía de Jalisco Miente

“Los 6 Asesinatos no Fueron en Zacatecas”

Por Nallely de León Montellano

Por segunda ocasión, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, desmintió la versión difundida por la Fiscalía de Jalisco, que asegura que los seis cuerpos hallados el pasado martes en Ojuelos, Jalisco fueron asesinados en territorio zacatecano. El funcionario sostuvo que en el municipio de Pinos no se localizaron cadáveres, sino bolsas de basura, y pidió a las autoridades de Jalisco sustentar con pruebas sus declaraciones.

“Me parece una aseveración muy delicada, que ellos tendrán que también dar más datos porque no pueden nada más estar diciendo esas cosas a la ligera, creo que piensan que el león es de su condición”, expresó.

Reyes Mugüerza enfatizó que en el sistema de investigación estatal no existe registro alguno de hallazgos de cuerpos en esa zona. Añadió que tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen coordinación con las autoridades zacatecanas y federales, y que serán ellas las encargadas de esclarecer los hechos.

Asimismo, reiteró que la prioridad del gobierno estatal es continuar con la estrategia de seguridad encabezada por el gobernador, y recalcó que Zacatecas ha mostrado una reducción en la incidencia de homicidios dolosos durante septiembre, colocándose en la posición 31 de 32 entidades a nivel nacional.

El secretario de Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en las instituciones locales y a no dejarse llevar por supuestas versiones sin sustento. Señaló que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno busca garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población zacatecana.