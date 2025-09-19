Mi Jardín de Flores

Ni Saúl ni Verónica: no Habrá Nepotismo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Y si Donald Trump pasa por mi lado, lo saludo porque soy un ciudadano civilizado. Hablo con todo el mundo. Le doy la mano a todo el mundo. Nací en la vida política negociando. Para mí, no hay problema”: Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 18 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Perded Toda Esperanza: el Nepotismo Monrealista no Pasará

TODO indica que el nepotismo monrealista será frenado en 2027: ni doña Verónica Díaz Robles, ni el joven Saúl Monreal Ávila y demás parentela podrán siquiera participar en Morena para suceder a don David Monreal Ávila: así está estipulado en el partido de López Obrador, pero también en el Partido del Trabajo; el reportaje de la periodista Irma Mejía, publicado hoy jueves, no deja lugar a dudas: la Presidenta Claudia Sheinbaum, no comulga con el nepotismo.

-Y YO creo que al “Cachorro ya le cayó el 20, pues tiene días que no sale a decir su cantaleta de ser él el próximo candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, tendrá que calmar sus ansias de torero y trabajar a largo plazo, ya que no habrá de piña para él en 2027.

-O QUE se cale con cualquier otro partido que no sea Morena ni PT.

-NO LO crea tan tonto: el joven Saúl no ganaría la gubernatura con otro partido que no fuera Morena.

-PERO NO sólo es eso, no; su peor enemigo es el mal gobierno que ha estado ejerciendo su hermano David, al que le dieron la rechifl a de su vida y una mega mentada de madre la noche del 15 de septiembre en la Ceremonia del Grito de Independencia de México.

-SÍ, QUÉ gacho, todo iba más o menos bien con los gritos de “viva, a quienes nos dieron patria y libertad”, pero cuando “El Holgazán”, gritó “¡viva la cuarta transformación!’, chifl idos y mentadas de madre le llovieron: fue una verdadera tormenta.

-ESO LE pasa por ojete, no aprendió de la lección que el pueblo le dio a su antecesor “El RaTello”.

-NADIE aprende en cabeza ajena.

-LO RECUERDO porque el David mismo se admiraba de lo mal que gobernó “El RaTello” y prometió que su gobierno sería cercano a la gente, pero nomás llegó a palacio de gobierno y ahí cambió totalmente, se transformó en un Tirano Banderas.

“AHORA, no quiere que la gente se manifi este,ni siquiera de manera pacífi ca: ¿no ordenó golpear y encarcelar a las mujeres feministas? ¿No reprmió a las madres buscadoras? ¿No impidió con la fuerza pú- blica que “Martín Pueblo” marchara con una manta en donde le pedía, respetuosamente, al gobernador cambiar las vías del ferrocarril que tantas desgracias han provocado?

“NO HAY qué olvidar lo que vivió doña Virginia de la Cruz, con el asesinato de su hijo que estuvo meses en la morgue y ella iba cada vez a preguntar y le decían que ahí no estaba, pero sí estaba y permaneció ahí por meses, por eso doña Virginia, con todo su dolor de madre enfrentó al gobernador en un acto ofi cial y le gritó a todo pulmón:

“¡PINCHE PERRO asesino, devuélveme a mi hijo ¿Por qué no me das la cara, hijo de tu puta madre?”

-¿QUÉ PASARÍA con doña Virginia? Después de eso ya no se supo nada de ella, sólo que la levantaron en vilo unas personas y la sacaron del Palacio de Convenciones.

-OJALÁ Y no la hayan desaparecido.

Basurero en el Área Ferial

-BUENO, ese Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas es igual de ojete que el gobierno de “El Holgazán”, practica la ley del azadón: “todo para acá”, pues ni siquiera levanta su basura y se la deja al municipio para que éste la levante y la lleve al tiradero, así se ahorra una lana.

-PUES POR eso el Miguel Varela multó a la Fenaza con, al menos, 28 mil pesos, además de que si no hacen caso de levantar su cochinero, la multa será de 12 mil pesos cada día.

-¡NAAA… la Fenaza va a hacer concha, presume estar protegida por el gobernador, pues es su caja chica!

-PUES EL gobernador gobernará el estado, pero no el municipio, ademas de que el Miguel no es dejado,le pican la cresta y de inmediato responde.

-ESE PLEITO va a terminar en los tribunales, el Patronato de la Feria depende de gobierno del estado y David no puede ver a Miguel ni en pintura, le tiene odio jarocho.

-LA SITUACIÓN es que el alcalde es mejor visto por la ciudadanía, Miguel anda en todas las colonias y delegaciones, porque gobierna cercano a la gente: David tendrá más colmillo, pero la gente está con Miguel.

-PUES HABRÁ que ver si paga o no el Patronato de la Feria la recolección de basura.

-LE CONVIENE a don David pagar, si no lo hacen va a quedar como un gandalla ante la gente.

-NO, no va a pagar, “El Holgazán es muy testarudo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.