Refuerzan Equipamiento y Vehículos de Protección Civil en Zacatecas

Con Inversión de más de Millón y Medio de Pesos: Santos

Por Miguel Alvarado Valle

El coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que durante la presente administración se ha reforzado de manera significativa el equipamiento y el parque vehicular de la corporación, tras años de rezago que limitaban la operatividad. Destacó que, desde el inicio de la gestión del alcalde Miguel Varela, el compromiso fue dotar al personal de herramientas adecuadas para cumplir con su labor.

Gracias a ello, cada elemento cuenta ahora con equipo de protección personal, además de la entrega de un vehículo nuevo y la rehabilitación de unidades que se encontraban prácticamente en abandono. En cuanto a la inversión aplicada, Santos Quintanilla precisó que asciende a más de un millón y medio de pesos, recurso que ha sido fundamental para atender emergencias de distinta índole.

Con este reforzamiento, dijo, se ha logrado enfrentar incendios, brindar atenciones médicas prehospitalarias y efectuar rescates de personas atrapadas, entre otras emergencias, con mayor eficacia. El coordinador subrayó que estas acciones se traducen directamente en la salvaguarda de vidas humanas y en la capacidad de respuesta inmediata de la corporación. Respecto a los incidentes más frecuentes en la capital, señaló que la mayor demanda de servicios proviene de los accidentes viales, además de solicitudes de atención médica a personas enfermas o con algún percance.

“En ese sentido hemos incrementado bastante las plataformas, nos han apoyado mucho para atender todas las denuncias y demandas de la ciudadanía, incluso hemos apoyado a otros municipios ”.

En el caso de los incendios en viviendas y las fugas de gas, el funcionario destacó que al inicio de la administración se dispararon los reportes, aunque la implementación de programas preventivos ha permitido reducirlos. Destacó el programa “Cambia tu tanque viejo por uno nuevo” y las inspecciones a empresas de gas y distribuidores de cilindros, a quienes se ha sancionado en casos de incumplimiento de medidas de seguridad.

Informó que en lo que va del año, se han atendido 27 incendios en casa habitación, 76 fugas en cilindros de 30 kilogramos y cuatro reportes de fuga en pipas de reparto.

El coordinador de Protección Civil municipal reiteró que las labores preventivas se mantienen de manera constante, más allá de la temporada de incendios forestales. Subrayó que con la proximidad de las festividades decembrinas, es necesario reforzar las precauciones dentro de los hogares, especialmente en lo referente al uso de instalaciones eléctricas, series de luces y gas LP.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía realizar revisiones periódicas en sus viviendas para evitar riesgos, fomentando una cultura de la prevención entre las familias zacatecanas.