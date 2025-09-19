Tendencias Electorales Rumbo a la Gubernatura de Zacatecas 2027

Ulises Mejía Haro y Morena Encabezan las Preferencias

De acuerdo con el estudio más reciente de Statistical Research Corporation (SRC), realizado el 18 de septiembre de 2025 a mil zacatecanas y zacatecanos mayores de 18 años, Morena y Ulises Mejía Haro se perfilan como las principales preferencias rumbo a la gubernatura de Zacatecas en 2027. En la medición por partidos políticos, Morena lidera con un 38.6% de intención de voto, seguido del PRI con 14.8%, el PAN con 13.4%, y Movimiento Ciudadano con 7.9%.

El PT alcanzó 6.4%, el PVEM 2.4%, mientras que 12.5% aún no define su preferencia. Al interior de Morena, la encuesta muestra que Ulises Mejía Haro encabeza la intención para ser candidato con 30.1%, superando a José Narro Céspedes (12.4%), Verónica Díaz Robles (9.0%), Alfonso Ramírez Cuéllar (6.8%) y Bennelly Hernández (6.5%), entre otros perfiles.

En escenarios de competencia entre posibles candidaturas, Mejía Haro también se coloca a la cabeza con 22.3%, por encima de Jorge Álvarez Máynez (15.8%), Adolfo Bonilla Gómez (15.0%) y Miguel Varela Pinedo (14.1%).