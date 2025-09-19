El Fuego de la Paralimpiada Nacional 2025 Llegó a Aguascalientes

Encienden Pebeteros en Municipios

En cada ceremonia participan deportistas destacados, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, estudiantes y autoridades

El lunes 22 de septiembre se llevará a cabo la inauguración oficial

La llama paralímpica ya recorre el estado de Aguascalientes, como parte de las celebraciones previas al arranque de la Paralimpiada Nacional Conade 2025, a celebrarse en el estado del 22 de septiembre al 14 de octubre, con la participación de paratletas de todo el país.

En un ambiente de fiesta y orgullo, se llevó a cabo el encendido de pebeteros en las plazas principales de los municipios de Cosío, Tepezalá, Pabellón de Arteaga, Asientos y El Llano.

En cada ceremonia participan deportistas destacados, personas con discapacidad, niñas, niños, jóvenes, estudiantes y autoridades municipales y estatales, quienes celebran el espíritu de unidad e inclusión que representa la Paralimpiada.

Los próximos encendidos de pebeteros se llevarán a cabo este viernes 19 de septiembre en Rincón de Romos y San José de Gracia a las 10:00 horas; en San Francisco de los Romo a las 11:00 horas; y en Calvillo a las 12:00 horas; mientras que el sábado 20 de septiembre será en la plaza principal de Jesús María a las 20:00 horas, con un espectáculo de mapping y drones.

El lunes 22 de septiembre será en Aguascalientes capital, donde iniciará con un recorrido a las 19:00 horas, desde avenida Heroico Colegio Militar hasta la avenida López Mateos, concluyendo en la Alberca Olímpica, donde se llevará a cabo la inauguración oficial, que incluirá un espectáculo con drones, mapping, pirotécnia y rayo láser.

Cabe destacar que todas las competencias serán de acceso gratuito para todo el público.