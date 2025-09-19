Secretaría de Medio Ambiente y Ciudadanía Unen Esfuerzos Para Reforestar el Bosque de Cobos-Parga

La Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes (SSMAA) llevó a cabo una nueva jornada de reforestación “Árboles Fuertes, Huellas Gigantes”, dejando una marca positiva en uno de los pulmones más importantes de la región: el Área Natural Protegida Bosque de Cobos-Parga.

En total se plantaron 1,000 árboles endémicos para fortalecer la biodiversidad local y asegurar un legado ambiental para las próximas generaciones.

Este emblemático bosque, ubicado al suroeste de la capital y con una extensión de 176 hectáreas, alberga más de 120 especies de flora y fauna, entre ellas 60 especies animales clave para la conservación del hábitat. Entre los habitantes más importantes se encuentran polinizadores, como las abejas, esenciales para el equilibrio de los ecosistemas.

“Este lugar es mucho más que un bosque. Es un espacio vital que purifica el aire, regula el clima, recarga nuestros acuíferos y previene la erosión del suelo”, destacó Sarahí Macías Alicea, titular de la SSMAA.

La actividad fue posible gracias al trabajo conjunto con el Centro Ecológico Los Cuartos y la Asociación de Mujeres de los Parga, una alianza que demuestra que la colaboración es la clave para lograr un verdadero impacto ambiental.