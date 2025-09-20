Mi Jardín de Flores

No Creo que David Monreal le Pague a Miguel Varela

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

En torno a las investigaciones que se han tenido a los hechos que sucedieron, que la Fiscalía General de la República investigue dónde sucedieron los homicidios, si sucedieron en Zacatecas o si sucedieron en Jalisco. Yo estoy seguro, así lo planteo, que sucedieron en Zacatecas y por eso tengo la tranquilidad de invitar a la Fiscalía General de la República para que ellos hagan la investigación, y defi nan dónde se dieron estos hechos”: Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 19 de Septiembre de 2025.

El Alcalde Reclama a la Fenaza 5 Millones de Pesos

QUE EL gobierno de David pretende quedarse, con al menos, cinco millones de pesos que le corresponden al municipio de la capital del estado, por concepto de derecho de piso, seguridad, protección civil, recolección de basura y permisos de venta de alcohol, es lo que reclama el alcalde Miguel Varela a la Fenaza, o sea al gobernador del estado.

-¡UY, MADRE Teresa, al gobernador David Monreal antes le sacan un pedo que un peso, es muy marro para el billete, él cree que todo lo que entra al Gobierno del Estado es para su santo: es el más rico de los Monreal Ávila.

-¿MÁS RICO que Ricardo Monreal que tiene hoteles y gasolineras y otras empresas?

-SÍ, ES el Rey Midas de Plateros.

-ES DE no creerse, don Ricardo ha tenido más cargos y años en la política.

-DE ACUERDO, pero ‘El Holgazán’ es muy avaro, no compra un plátano pa’no tirar la cascara; bueno, esa es la fama que tiene.

-PUES EL hombre viste muy bien: trajes y corbatas de seda…

-CLARO, con cargo al erario, además dicen que todo lo que come en Casa de Gobierno también lo paga el pueblo, no nomás la vestimenta.

-¿TODO A cuenta del pueblo?

-TODO, sueldo y prestaciones son pa’l vencedor.

-ESO ES lo de menos, los negocios que hacen al amparo del poder y lo que se roban es la tajada del león, pues según trasparencia, David viene cobrando más de 80 mil pesos mensuales ya pagando impuestos.

-PUES ES un billetote, debería de conformarse con eso: 80X12=$960,000.00, por seis años:. 5 millones 760 mil pesos…

-NAAA…eso es nada más para los chicles, lo grueso es lo que roban y los negocios que hacen al amparo del poder.

“Y PUEDO apostar que, cuando ‘El Holgazán’ termine su sexenio, saldrá más ‘ricardo’ que su hermano.

-BUENO, pero estábamos con que el alcalde Miguel Varela exige a la Fenaza 5 millones de pesos por cobros que, por ley, le tocan al municipio.

-PUES TENDRÁ que demandar, porque, insisto, a David primero le sacan un pedo que un peso, es muy ‘marro’ y muy bueno para hacer transas y negocios al amparo del poder.

-EL QUE sabe ‘vida y milagros’ del ‘Holgazán’,es el José Narro Céspedes, ¿recuerdan que lo echó de cabeza por la compra de vaquillas fl acas y enfermas, en aquel programa… ¿cómo se llamaba?

-CRÉDITO Ganadero a la Palabra, para pequeños productores…

-FUE UN fraude ese programa, David no supo llevarlo; eso sí, a su rancho fueron a parar los mejores ejemplares: se habla que ese programa, que tenía buenas intenciones de mi ‘cabecita de algodón’, fracasó porque ‘El Holgazán’, además de todas las transas que hizo, no supo llevarlo.

¿Y los Seis Cadáveres?

-SIGUEN los dimes y diretes entre los gobernadores de Zacatecas y Jalisco, pero pues alguien miente, aunque Rodrigo Reyes asegura que el mentiroso es el gobernador Jalisciense.

-EL PABLO LEMUS, gobernador de Jalisco, jura y perjura que las seis personas muertas: dos mujeres y cuatro hombres, halladas en Ojuelos, Jalisco, fueron asesinadas en Pinos, Zacatecas, y sus cuerpos arrojados en ese municipio del vecino estado.

“PERO RODRIGO Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, dice que no es cierto, que los asesinatos fueron cometidos en el municipio de Jalisco, lugar donde fueron arrojado, ¿quién miente? –

ESA ES la pregunta de los 64 mil pesos, lo cierto es que alguno de los dos gobernadores, Pablo o David, se va a quemar gacho: el góber de Jalisco pide que sea la Fiscalía General de la República (FGR), la que investigue si es cierto o no que las seis personas fueron asesinadas en Pinos, Zacatecas, y los cuerpos arrojados en Ojuelos, Jalisco.

-POR LO pronto, esos asesinatos no están contabilizados, ya vi el informe y no están contabilizados ni en Zacatecas ni en Jalisco, lo que quiere decir que la Presidenta no le cree a ninguno de los dos gobernadores.

-ENTONCES SÍ es factible que Alejandro Gertz Manero investigue el caso y se sepa quién de los dos gobernadores miente, si David Monreal o Pablo Lemus.

-LO CIERTO es que uno de los dos miente y ese se va a quemar bien gacho.

-POR LO pronto ya identifi caron a dos de los seis cuerpos sin vida, uno es de un hombre de Zacatecas y el otro de una mujer de Tamaulipas.

