Mi Jardín de Flores

Aumenta la Venta y Consumo de Drogas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El llamado de Miguel Hidalgo a unirse a la lucha independentista el 16 de septiembre de 1810 se ha replicado en la ceremonia conocida como ‘el Grito’ todos los quinces de septiembre. Cada gobernante ha puesto su sello personal en las arengas. Por primera vez, después de dos siglos de que lo hiciera Guadalupe Victoria en 1825, el grito tuvo voz de mujer y reconoció́ no sólo a los héroes que nos dieron patria y libertad sino también a las heroínas, tanto a las que tienen nombre como a las anónimas que, por cierto, han sido muchas”: Leticia Bonifaz Alonzo, abogada mexicana, experta en Derechos Humanos.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Sábado 20 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Todo Indica que sí los Asesinaron en Pinos y los Arrojaron en Ojuelos

REVELADORAS LAS palabras de don David en su entrevista banquetera con algunos medios de comunicación, ya que dejó entrever que la masacre sucedió en Pinos, y los cuerpos los fueron a arrojar en Ojuelos, pues declaró que: ‘SI HUBO mala intención del crimen organizado o de alguna autoridad, ya no se va a poder hacer… ya no pueden negar la realidad que se vive en una entidad o en otra. No solamente de si los fueron a llevar o no, quién los llevó, sino quién los asesinó y cuál es la razón por las que los asesinó y seguir logrando la pacificación’.

-¿ASÍ LO dijo?

-SÍ, TAL cual.

-PUES COMO dicen los abogados: ‘a confesión de parte, relevo de prueba’.

-ES QUE don Pablo Lemus no es de los que hablan por hablar, él todos los días recibe un informe de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad, está muy bien enterado, además de que las evidencias son muy claras: los cuerpos inicialmente aparecen en terreno zacatecano y luego reaparecen en tierras de Jalisco.

“ENTONCES CON las declaraciones de don David, esto ya se está develando, de nada valieron los arranques enjundiosos del joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, quien había dicho a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que Jalisco mentía, que ‘el león cree que todos son de su condición’ y que…

-ES QUE el Rodrigo Reyes, madre Teresa, es de mecha corta, luego luego se enciende, es como su abuelo Gustavo Díaz Ordaz; es letrado pero ‘derechango’, yo no sé qué pitos toca en Morena, él debería estar en el antiguo PRI, como su abuelo, gente como él de represor y mamón dañan mucho a Morena.

-HABRÁ QUÉ ver en que termina esto de los seis asesinatos, por lo pronto esos seis crímenes letales no están contabilizados en Jalisco ni en Zacatecas, tampoco a nivel nacional, pa’mí que sí va a intervenir la FGR.

-POR LO que declaró ‘El Holgazán’, yo creo que el Pablo Lemus tiene razón: a esas seis personas las mataron en Pinos y arrojaron sus cadáveres en Ojuelos.

Detienen a Seis Narcos y Liberan a Secuestrado

-LAS FUERZAS del orden detuvieron a seis delincuentes, entre ellos a una mujer en Ojocaliente, con drogas y armas, lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“Y QUIERO ser sincera: si en el gobierno de don Alejandro Tello, las fuerzas del orden hubieran actuando como viene trabajando la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, los malos organizados no hubieran enraizado en Zacatecas, la verdad.

-COINCIDO CON usted madre Teresa, hay que reconocer que el francés Cristian Paúl y el yeneral Arturo Medina Mayoral. tienen la camiseta bien puesta, el problema se acrecentó en la administración pasada con ‘El RaTello’, pues no tuvo el tino de seleccionar bien a las fuerzas públicas; con él en el poder, era la propia policía la encargada de vender la droga decomisada, como quedó comprobado con la detención del comandante colombiano John Williams Casara de Luna, preso por traficar con drogas y asesinar a un jovencito inocente.

-SÍ, CON don Alejandro llegó la calamidad a Zacatecas: en un día hasta 30 asesinatos, es un récord, pues con don David, a finales de 2021, fueron 20 en un día.

“QUIERA MI Padre Dios que todo esto ya termine, porque la venta y el consumo de drogas en todo Zacatecas es de escándalo, niños de seis, siete años ya andan consumiendo ese veneno; entonces ya es tiempo de apretar por ese lado y que la policía de investigación investigue los dudosos grandes capitales y empresas lavadoras de capitales.

-SÍ, QUE vayan al fondo y caiga quien caiga.

-AHÍ, ESTÁ el problema, el David es muy dado a proteger a sus amistades.

-PUES SI no lo hace así y a fondo, en el pecado llevará la penitencia, ya le faltan menos de dos años para que deje el poder.

-BUENO, YO me voy.Se quedan Dios y María Santísima de Guadalupe.