Al Parecer, Mujer Zacatecana fue Hallada Muerta en Aguascalientes

Asesinada, Coincide con Señas Particulares y Tatuajes de Marijosé Ramírez

Por Staff / Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes.- Un nuevo caso de femicidio quedó al descubierto ayer, al ser encontrado el cadáver de una mujer, el cual fue envuelto en cobijas y tirado en un terreno agrícola de San Jacinto, en Rincón de Romos. La víctima podría tratarse de una joven zacatecana que desapareció el pasado 10 de septiembre en la capital del vecino estado.

Además, se sospecha que fue asesinada en aquella entidad.

El hallazgo ocurrió la mañana de ayer, a la altura del kilómetro 35+300 de la carretera federal 71, cuando automovilistas que transitaban por la comunidad San Jacinto alertaron a las autoridades tras observar un bulto sospechoso en un camino de terracería, dentro de un campo de cultivo.

Al llegar al sitio, elementos policiales con- firmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer envuelto en una cobija de cuadros y rayas blancos, rojos, azules y negros, sujeta con cinta canela. La víctima yacía boca arriba, calzaba tenis blancos marca Guess –con una “G” visible en la suela– y presentaba signos evidentes de violencia.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde la necropsia confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

Aunque la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente, fuentes ministeriales no descartan que se trate de Marijosé Ramírez Serrano, joven de 23 años originaria de Zacatecas, por quien se había emitido una alerta activa del Protocolo Alba Zacatecas desde el pasado 10 de septiembre.

Según el reporte de desaparición, Marijosé tiene complexión delgada, piel morena, cabello lacio y negro, mide 1.

73 metros y posee varios tatuajes distintivos: tres estrellas en el cuello derecho, una 􀃀or en el antebrazo derecho, un corazón en la muñeca izquierda, una mariposa en la mano izquierda, la palabra “Higlife” en el hombro izquierdo y una rosa en el omóplato izquierdo.

La Fiscalía de Zacatecas ha sido notificada del hallazgo y se espera que en las próximas horas se realicen los procedimientos de identificación oficial.