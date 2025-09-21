Foro de Corredores Públicos, en Teatro Calderón, Reunió a Especialistas

“No se Compite con Notarios”

Por Nallely de León Montellano

Este sábado en el Teatro Fernando Calderón se llevó a cabo un foro en materia de fe pública que reunió a corredurías públicas de distintos estados, especialistas académicos y legisladores. El encuentro tuvo como ejes la iniciativa para ampliar la participación de corredores públicos en actos de fe pública del ámbito agrario y la promoción de la correduría como opción profesional para abogados en la entidad.

Rodrigo Gutiérrez Ruiz Velasco, representante de la Correduría Pública Mexicana, destacó que el objetivo central es acercar servicios de fe pública seguros y con certeza jurídica a población ejidal y comunitaria, con impacto directo en la regularización de la tierra y en la economía social.

Señaló que la propuesta impulsada por el diputado federal José Narro Céspedes busca abrir el acceso a estos servicios para facilitar trámites como fe de hechos, integración de expedientes y certificaciones requeridas ante tribunales agrarios.

La abogada territorial Anabel General Chávez subrayó la importancia de llevar los servicios a comunidades lejanas, donde las familias enfrentan rezagos de regularización. Invitó a ejidatarios, campesinas y campesinos a informarse sobre los procedimientos que permitan dar certeza jurídica a sus propiedades.

De acuerdo con los organizadores, el foro también promueve la expansión de la correduría pública en Zacatecas como proyecto de vida profesional, ante un “amplio campo de oportunidad” asociado a sectores como el agro (frijol, chile seco, maíz) y el turismo. Se mencionó la necesidad de formar al menos 30 corredores públicos en la entidad para dinamizar trámites, avalúos, certificaciones y asesoría en negocios.

Durante el encuentro se planteó que la ampliación de funciones de los corredores públicos en materia agraria no compite con la labor notarial, sino que la complementa, al estar más próxima a ejidos y núcleos agrarios.

Los ponentes argumentaron que fortalecer estas figuras impacta en la economía local: predios regularizados pueden servir como garantía de crédito, elevar su valor de mercado y traducirse en mayor recaudación municipal a través del impuesto predial.

Asistieron corredores públicos de diversas entidades y se anunció la participación de especialistas universitarios vinculados al derecho agrario, con la intención de colaborar con universidades de Zacatecas para impulsar formación específica, diplomados y líneas académicas en correduría pública.

Los organizadores reiteraron la invitación a la ciudadanía interesada y a profesionistas del derecho a sumarse a los trabajos surgidos del foro y a las siguientes mesas de discusión.