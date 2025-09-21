Presidenta Sheinbaum Reúne en un día a 72 mil Personas en Chiapas, Tabasco y Campeche

Récord Histórico:

Este sábado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con 70 mil personas en tres estados: Chiapas, Tabasco y Campeche, en donde resumió los logros de su primer año de gobierno.

En Chiapas, ante 40 mil mexicanos y mexicanas que abarrotaron el Estadio Olímpico de Tapachula, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que esta entidad será un punto de desarrollo importante en los siguientes años a través de los Polos para el Bienestar, la Línea K del Tren Interoceánico y la modernización del Puerto Chiapas.

En Tabasco, sostuvo un encuentro con 25 mil hombres y mujeres que se dieron cita en la cuna de la Transformación, movimiento que aseguró, está más fuerte que nunca gracias al pueblo de México.

En Campeche, junto a 7 mil personas, destacó en la Concha Acústica del Parque San Román, que pese a que hay quienes inventan calumnias, el pueblo sigue creyendo en la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

En su recorrido por toda la República, que comenzó el pasado 5 de septiembre, la Presidenta ya ha visitado 21 estados en los que ha sostenido encuentros frente a frente con el pueblo de México.