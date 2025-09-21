PT Llevó a Cabo la Segunda Sesión de la Escuela de Formación Política

“Educación Primero al Hijo del Obrero”

Por Nallely de León Montellano

Desde las 10:00 horas de este sábado 20 de septiembre se llevó a cabo la segunda sesión de la Escuela de Formación Política “Educación Primero al Hijo del Obrero”, organizada por el Partido del Trabajo (PT) en Zacatecas a través de la Sectorial de Jóvenes. La cita tuvo lugar en la sede estatal del partido, ubicada en la Avenida Universidad de la capital del estado.

El encuentro, que forma parte de un programa mensual de capacitación, reunió a 33 personas de manera presencial y 15 en modalidad virtual. Entre los asistentes destacó la presencia del diputado local Alfredo Femat Bañuelos, quien acompañó a las juventudes y a otros sectores sociales convocados.

Durante la jornada se abordaron cuatro ejes principales: medios de producción y lucha de clases, capitalismo y patriarcado, aparatos ideológicos del Estado, y el discurso de la ultraderecha en los mecanismos culturales.

Los temas fueron expuestos por Francisco González Romo, Ana Emilia Pesci Martínez, Hugo Núñez y Moisés Orozco Frausto, ponentes con trayectoria como activistas y analistas críticos. De acuerdo con los organizadores, una de las finalidades de esta actividad es contemplar la política no únicamente en el ámbito electoral, sino también en lo social y comunitario.

La Escuela de Formación Política busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión, debate y formación ideológica, dirigido especialmente a las juventudes, con el propósito de fortalecer el compromiso con las causas de la izquierda y generar cuadros con visión social.

El PT en Zacatecas sostuvo que estas sesiones continuarán realizándose una vez al mes, abiertas a la ciudadanía interesada en la educación política y la construcción de alternativas sociales.