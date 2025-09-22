Mi Jardín de Flores

¿Asesinada en Zacatecas…?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nuestros adversarios políticos, los que no quieren la transformación, un empresario que no quiere pagar impuestos y unos cuantos de otros partidos políticos, que no quieren perder los privilegios, que todavía ansían regresar por sus privilegios nos critican, nos calumnian, dicen montón de cosas, todos los días inventan. ¿Y qué creen? No pasa nada. El pueblo sigue creyendo en la Cuarta Transformaci ón de la vida pública de México: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 21 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

¿Asesinada en Zacatecas y su Cuerpo Arrojado en Aguascalientes?

¡AY, DIOS de mi vida, qué pensamientos tan horribles se vienen a mi mente! -¿QUÉ LE pasa madre Teresa? -QUE TODO indica que la joven Marijos é Ramírez Serrano de 23 años, desaparecida el 10 de septiembre del presente año, en la capital del estado, fue encontrada muerte en el vecino estado de Aguascalientes. LA información es oficial y dice:

“AGUASCALIENTES, Aguascalientes. – Un nuevo caso de femicidio quedó al descubierto ayer, al ser encontrado el cadáver de una mujer, el cual fue envuelto en cobijas y tirado en un terreno agrícola de San Jacinto, en Rincón de Romos.

-¡QUÉ BARBARIDAD! , ¿cómo es posible eso, si la capital del estado es la que tiene mejor seguridad que ningún otro municipio?

-EN LAS declaraciones del gobierno sí, pero la realidad es otra-, dice don Roberto.

-PERMÍTANME continúo leyendo esta nota que es exclusiva de nuestro periódico y que hoy se publica en la edición local:

“LA VÍCTIMA podría tratarse de una joven zacatecana que desapareció el pasado 10 de septiembre en la capital del vecino estado. Además, se sospecha que fue asesinada en aquella entidad.

“EL HALLAZGO OCURRIÓ la mañana de ayer (sábado), a la altura del kilómetro 35+300 de la carretera federal 71, cuando automovilistas que transitaban por la comunidad San Jacinto alertaron a las autoridades tras observar un bulto sospechoso en un camino de terracería dentro de un campo de cultivo.

“AL LLEGAR al sitio, elementos policiales confi rmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer envuelto en una cobija de cuadros y rayas blancos, rojos, azules y negros, sujeta con cinta canela. La víctima yacía boca arriba, calzaba tenis blancos marca Guess -con una G visible en la suela y presentaba signos evidentes de violencia.

“PERITOS del Instituto de Ciencias Forenses trasladaron el cuerpo al Servicio Mé- dico Forense, donde la necropsia confi rmó que la causa de muerte fue estrangulamiento. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

“AUNQUE LA identidad de la víctima no ha sido confi rmada ofi cialmente, fuentes ministeriales no descartan que se trate de Marijosé Ramírez Serrano, joven de 23 años originaria de Zacatecas, por quien se había emitido una alerta activa del Pro- tocolo Alba Zacatecas desde el pasado 10 de septiembre.

“SEGÚN EL reporte de desaparición, Marijosé tiene complexión delgada, piel morena, cabello lacio y negro, mide 1.73 metros y posee varios tatuajes distintivos: tres estrellas en el cuello derecho, una or en el antebrazo derecho, un corazón en la muñeca izquierda, una mariposa en la mano izquierda, la palabra Higlife en el hombro izquierdo y una rosa en el omóplato izquierdo”.

ENTONCES, todo indica que sí es el cuerpo de Marijosé.

Baños de Pueblo de Candidateables a la Gubernatura

SU AMBICIÓN abrió la puerta a la gubernatura de Zacatecas y ya entraron a la competencia Ulises Mejía Haro, Miguel Varela Pineda, José Narro Céspedes, Alfonso Ramírez Cuéllar, mientras que el portero, Saúl Monreal Ávila, se quedó como el chinito: “nomás milando”.

-¡NAAA…Saúl Monreal la va a pelear la gubernatura es su sueño dorado.

-PERO SE la va a pellizcar: la Presidenta Claudia Sheinbaum no lo quiere, Morena tampoco y el PT tampoco: el Cachorro ya chupó Faros.

-MAÑANA domingo (hoy) va a dar su primer informe, y el acarreo va a estar de pelos, me dicen que va a ir más gente que al informe del propio David, y ahí volverá a decir que “el pueblo quiere que yo sea gobernador en 2027”.

-DIRÁ MISA, pero apuesto a que Saúl ya chupó Faros, y si se la juega por otro partido se estará haciendo el harakiri, de ese tamaño sería su derrota, además de que el mal gobierno de David lo va a perjudicar, pues la gente ya está hasta la madre de los Monreal, ¿no hasta Catalina perdió la elección de la alcaldía de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México?, ¿no el propio Ricardo Monreal quedó en los últimos lugares cuando participó como corcholata a la Presidencia de México? .

“LA GENTE ya está hasta la madre de los Monreal, son traidores y malagradecidos, hijeses, malas personas. Chequen las redes, de traidores y nepotes no los bajan: ni en Morena los quieren.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.