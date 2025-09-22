El Obispo Noriega Llama a Orar por Gobernantes Para que Dios los Ilumine

“Le Pido que Busquen el Bien Común, no el Personal”

Por Miguel Alvarado Valle

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, hizo un llamado a los fieles para orar por los gobernantes y las autoridades, al subrayar que “orar por nuestros gobernantes es responsabilidad de cada bautizado”.

En su homilía dominical, recordó que en sus visitas recientes a distintos servidores públicos les ha expresado personalmente: “Rezo por ti”, con la intención de pedir a Dios que los ilumine en su labor cotidiana.

“Le pido sabiduría, para que busquen siempre el bien común, que no busquen el bien particular o el de un partido, sino que busquen el bien de toda la comunidad y de la parte de la creación que se les ha confiado”.

En este marco, el obispo recalcó que la oración es un deber permanente en la vida cristiana, porque representa un oxígeno espiritual que se transforma en gracia. Compartió que, durante un encuentro con jóvenes en Valparaíso, una adolescente le preguntó cómo rezar a su edad, a lo que respondió: “Platícale de tus cosas a nuestro Padre Dios, de lo que sientes, lo que sueñas, lo que te preocupa”.

Con ello, reiteró que hablar con Dios es un ejercicio cercano y necesario para cada persona. A lo largo de su mensaje, reflexionó sobre la importancia de mantener una vida en constante comunicación con la divinidad, tanto en momentos de fiesta como de adversidad.

Recordó que septiembre es un mes cargado de celebraciones, tanto patrias como religiosas, entre ellas las festividades marianas que se viven en Zacatecas, Jerez y Guadalupe. Sin embargo, insistió en que, más allá de los festejos, es indispensable que la oración sostenga la vida diaria y acompañe la labor de quienes tienen responsabilidades públicas.

Otro de los temas de su homilía fue el tema del dinero y la administración de los bienes materiales, “Dios nos da tiempo para administrar bien nuestra existencia, no para engañarnos a nosotros mismos”, señaló.

Finalmente, Noriega Barceló exhortó a los fieles a practicar el discernimiento antes de tomar cualquier decisión, especialmente cuando involucra bienes materiales o responsabilidades colectivas.