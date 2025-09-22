En su Primer Informe, Saúl Monreal Ávila se Lanza Contra los “Mustios”

Dice Respaldar a Sheinbaum y Reconocer el Liderazgo de Ricardo

Por Miguel Alvarado Valle

Este domingo se llevó a cabo en el Centro Platero el Primer Informe Legislativo del senador Saúl Monreal Ávila, quien destacó el trabajo realizado en la Cámara Alta, Mis resultados, mi labor y mi trayectoria hablan por mí; llegaré hasta donde la gente me respalde”, afirmó.

El acto contó, aseguró el propio senador, con la presencia de representantes de los tres Poderes del Estado, senadores de la República, diputados federales y locales, presidentes municipales, además de líderes sociales y ciudadanos provenientes de los 58 municipios de Zacatecas.

Durante su mensaje, el legislador destacó los resultados alcanzados en el Senado de la República, donde informó de la aprobación de más de 20 reformas constitucionales, 13 nuevas leyes y más de 30 modifi caciones a marcos legales vigentes, con impacto en derechos laborales, sociales, humanos, así como en temas de economía y transparencia.

En el recuento de sus actividades, Monreal Ávila informó que presentó 34 iniciativas de ley y diversos puntos de acuerdo, muchos de ellos enfocados de manera directa en benefi – cio de su estado natal. Dijo que su compromiso es mantenerse como una de las voces más productivas y combativas del Senado, siempre en defensa de los intereses del pueblo zacatecano.

El senador también enfatizó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía, puesto que ha recorrido los 58 municipios de la entidad en múltiples ocasiones, atendiendo las necesidades y preocupaciones de la poblaci ón, pues considera que la representación no se limita a la tribuna legislativa, sino que se fortalece en el contacto directo con la gente.

Asimismo reconoció el liderazgo del diputado Ricardo Monreal y refrendó su respaldo al proyecto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien aseguró haber apoyado sin reservas en la consolidación de la Cuarta Transformación.

Por otro lado, Saúl Monreal lanzó una crítica a quienes, dijo, simulan o callan en la política.

“Se reconocen a los mustios y se margina al que dice la verdad. Reconozco que mi error en la política es hablar con honestidad”, expresó.

Aseguró que no entró a la vida pública para complacer ni simular, y advirtió que su compromiso seguirá siendo con la gente de Zacatecas y no con intereses particulares.

Finalmente, Monreal Ávila agradeció el acompañamiento de su familia y de los ciudadanos que acudieron al informe, asegurando que la confi anza ciudadana es el motor de su trabajo político.