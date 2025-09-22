José Narro Céspedes: El Nepotismo ha Dañado Gravemente la Democracia

“Usan los Partidos Políticos Para Fines Personales”

Zacatecas, Zac. – El legislador federal José Narro Céspedes rindió su primer informe de actividades, donde expuso los avances alcanzados y reiteró su interés en seguir trabajando por el desarrollo integral de Zacatecas. Durante su intervención, sostuvo que su compromiso con la población permanece sólido y que su mayor satisfacción es contribuir a que las familias tengan mejores servicios, más oportunidades y condiciones de vida dignas.

En su mensaje, manifestó su respaldo a la propuesta de reforma político-electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la eliminación de la reelección inmediata y la restricción para que familiares ocupen de manera consecutiva cargos públicos.

Aseguró que esta medida representa un paso firme hacia un sistema político más transparente y equitativo. El diputado señaló que prácticas como el nepotismo han dañado gravemente la democracia mexicana, ya que han permitido la concentración del poder en pocas manos y el uso de los partidos con fines personales.

“Durante años, las dirigencias y ciertos grupos familiares han convertido la política en un mecanismo de beneficio propio”, advirtió.

En cuanto a los resultados de gestión, resaltó obras de infraestructura básica, la ampliación de programas sociales y mejoras en los servicios de salud, logros que atribuyó a la cercanía con las comunidades urbanas y rurales. También mencionó la recuperación de espacios públicos, el fortalecimiento del alumbrado, medidas de seguridad y la atención médica en distintos niveles.

De cara al porvenir, Narro Céspedes planteó la necesidad de que Zacatecas continúe avanzando con justicia social. Propuso mantener y reforzar los programas de apoyo, ampliar la cobertura educativa y consolidar un sistema de salud más humano y eficiente.

Asimismo, señaló que impulsará la economía local mediante estímulos a pequeñas emp resas y la atracción de inversiones que generen empleos estables. Para concluir, llamó a la colaboración entre sociedad y autoridades, recalcando la importancia de la rendición de cuentas y del trabajo coordinado.

Cerró su discurso asegurando que su vocación de servicio es de largo plazo y que seguirá acompañando a la gente en la transformación de Zacatecas.