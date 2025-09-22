Rodrigo Reyes Mugüerza Sale en Defensa de Policías Trogloditas

“Se Negaban a Desalojar el Área Ferial”

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, declaró que la presunta (sic) agresión policial a comerciantes registrada la madrugada de este domingo en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) se trató de un operativo de desalojo que se realiza diariamente “por cuestiones administrativas y de seguridad”.

Explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando policías de la corporación municipal, estatal y metropolitana efectuaban el cierre de los locales que ya habían rebasado el horario permitido. Reyes Mugüerza reconoció que durante el procedimiento se originó una riña entre elementos de seguridad y comerciantes que se resistían a abandonar la plancha ferial.

En medio de la tensión, indicó que también una mujer elemento resultó agredida con gas pimienta, situación que será revisada por las autoridades correspondientes para determinar si hubo un error en la aplicación del protocolo. El funcionario aseguró que, en caso de confirmarse alguna irregularidad, se impondrán sanciones correspondientes a los pol icías que resul ten responsables.

Subrayó que este tipo de operativos se realizan todos los días como parte de las medidas de seguridad para que las familias puedan disfrutar de la feria en un ambiente ordenado y seguro. No obstante, admitió que en este caso hubo una reacción de los comerciantes que no querían retirarse y que ello complicó la situación.

El secretario defendió que, pese a este hecho aislado, la Fenaza se ha mantenido con saldo blanco en sus actividades más concurridas, incluyendo conciertos multitudinarios, una corrida de toros y un partido de fútbol.