Participa en la 1.ª Carrera Atlética “Corriendo con Causa” y Apoya a Quienes más lo Necesitan

Inscripciones Abiertas

Con lo que se recaude de inscripciones, se ayudará a más personas con sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros apoyos.

El registro ya está abierto en las oficinas del Instituto de Beneficencia Pública del Estado.

Las distancias que se correrán son 10, 5 y 2.5 kilómetros.

Súmate a la 1.ª Carrera Atlética “Corriendo con Causa” del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes (IBPEA); lo que se recaude por las inscripciones se destinará a la adquisición de sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros apoyos para quienes más lo necesitan.

La carrera se realizará este 12 de octubre en punto de las 8:00 de la mañana; el punto de salida será frente al Deportivo Ferrocarrilero, en av. Manuel Gómez Morín, en la ciudad capital.

José Antonio Abad Mena, director general del IBPEA, detalló que las distancias que se correrán son 10 y 5 kilómetros en las categorías Libre varonil y femenil, y 2.5 kilómetros en la categoría Infantil, para niñas y niños de 5 a 12 años.

Señaló que el costo de inscripción por persona en la categoría Libre es de 300 pesos y en la Infantil, de 150 pesos. Incluye playera y medalla.

Asimismo, resaltó que durante la carrera habrá zona de hidratación y servicio de kinesiología para las y los participantes. Además, se entregarán trofeos a los tres primeros lugares por categoría.

El registro ya está abierto en las oficinas del Instituto de Beneficencia Pública, con dirección en av. de la Convención de 1914 poniente, No. 110, fraccionamiento Residencial del Valle 1.ª Sección, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

¡Con tu participación, cambiamos vidas! Para más información, comunicarse al teléfono 449 352 15 87.