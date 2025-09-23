Mi Jardín de Flores

El fin del Nepotismo de los Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Las prácticas como el nepotismo han dañado gravemente la democracia mexicana, ya que han permitido la concentración del poder en pocas manos y el uso de los partidos con fines personales. Durante años, las dirigencias y ciertos grupos familiares han convertido la política en un mecanismo de benefi cio propio”: José Narro Céspedes, Diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 21 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólho que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

DON JOSÉ Narro Céspedes, les mandó un “saludo” a los hermanos Monreal Ávila, en su primer informe como diputado federal:

“LAS PRACTICAS como el nepotismo -dijo- han dañado gravemente la democracia mexicana, ya que han permitido la concentraci ón del poder en pocas manos y el uso de los partidos con nes personales. Durante años, las dirigencias y ciertos grupos familiares han convertido la política en un mecanismo de bene cio propio”.

-¡MOLE DOÑA María, qué trancazo para el cártel de los Monreal!

-NI TANTO, el golpeteo está más duro a nivel nacional, otra vez volvió a abrir la boca la Sandra Cuevas, y vomitó a “El Monris”, lo puso como lazo de cochino.

-DE ESA cama, ya no se levantan.

Otro Informe, el de Saúl Monreal

-PERO NO solamente José Narro Céspedes rindió su informe, sino también el senador Saúl Monreal Ávila, quien se le cuadró a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el liderazgo de su hermano Ricardo, pero se lanzó duro contra los ‘mustios’ David Monreal Ávila y Verónica Díaz Robles, sin mencionar sus nombres, pero asegurando que “simulan o callan en la política: se reconocen a los mustios y se margina al que dice la verdad. Reconozco que mi error en la política es hablar con honestidad”.

-NO CABE la menor duda, los hermanos Monreal están, además, divididos.

-¡NAAA, QUE los compre quien no los conozca, este es un teatro bien armado para victimizar a Saúl y acercarle adeptos, pues, además, no quieren enfrentarse a la presidenta Sheinbaum, quien fue la que impuso la ley contra el nepotismo.

-¿SERÁN capaces?

-LOS MONREALES -principalmente Ricardo- son capaces de todo por conservar sus cotos de poder; hoy más que nunca, pues David ya está proximo a terminar su mandato: dos años más y pelas, ¡hasta no verte!

-DIOSITO lo oiga, don Roberto, Diosito lo oiga.

-OJALÁ, porque ya han dañado mucho a Zacatecas.

Se le Volvió a Meter en el Cuerpo el Espíritu de su Abuelo Díaz Ordaz

“PRIMERO FUERON golpeadas y encarceladas las feministas por manifestarse pacífi camente en Plaza de Armas; después fueron reprimidas las madres buscadoras, por manifestarse el día del cuarto informe de Gobierno de “El Holgazán”, y ayer los paganos fueron comerciantes de la Feria Nacional de Zacatecas.

-SÍ, POBRE gente, su único pecado fue querer vender un poquito más, para resarcir las bajas ventas, porque, dicen, ha sido la peor feria de los últimos años: hubo gente, pero mucho mirasol, la economía del pueblo anda mal.

-TODO COMENZÓ cuando los “gorilas ” con uniforme de policías estatales les ordenarin a los comerciantes de que la Fería había terminado y que deberían de levantar su mercancía y retirarse.

“LOS COMERCIANTES les pidieron que les dieran chance un ratito más, pero los hijos de Rodrigo Reyes Mugüerza se negaron; se calentaron los ánimos y los “gorilas”, obedeciendo las órdenes del belicoso nieto de Diaz Ordaz, no sólo los golpearon sino que metieron a varios en la cárcel.

“AFORTUNADAMENTE se enteró el alcalde Miguel Pinedo y éste ordenó de inmediato su libertad, es lo que se sabe.

-SE ARMÓ un pedote y ya tomó cartas en el asunto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero pues no les va a pasar nada porque de volada “Gustavito” salió a defender a sus trogloditas, “que no hicieron otra cosa -dijo- que obedecer sus órdenes, pues la Feria ya había terminado”.

-¡NAAA… pinche “nueva gobernanza” tan ojete, debiera de ser un poquito elástica, los comerciantes buscaban un peso más, nada les costaba tolerarlos una hora, media hora o quince minutos, no, los desalojaron al instante y a madrazos, no se vale.

-LO QUE me encabro… (censurado) es que quien pagará el pato es Morena, le puede suceder lo mismo que al PRI con “El RaTello”, y perder la gubernatura.

El Obispo Noriega Pide Orar Para que Dios Ilumine a Gobernantes

-TAN MAL anda el “desgobierno” de David Monreal, que ayer el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, pidió -y todos los sacerdotes lo replicaron- a toda la feligresía orar por los gobernantes, para que Diosito los ilumine, les quite lo pendejo y lo ratero y vean por el bien común de los zacatecanos.

-NO FUERON esas las palabras, pero lo dio a entender.

-ES QUE el obispo está muy bien enterado de todo lo que pasa a su Diócesis, sin temor a equivocarme, está mejor informado que el propio gobernador.

-POR SUPUESTO, pero además todo lo que le confi esan sus feligreses, ¿verdad madre Teresa?

-DE ESO yo no se nada…

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.