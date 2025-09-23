Carlos Puente se Destapa Para Zacatecas 2027, por el Verde

En el Calderón, Rindió su Informe

Por Nallely de León Montellano

En el marco de su primer informe de actividades legislativas, celebrado en el Teatro Fernando Calderón, el diputado federal Carlos Puente Salas, representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció públicamente sus aspiraciones para contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027.

Al ser cuestionado sobre lo que ofrecería a la entidad en caso de encabezar la sucesión, Puente señaló que es necesario “cambiar la receta y salir a buscar más y mejores oportunidades para escribir la historia de este país”, enfatizando que el estado requiere un rumbo distinto que aproveche sus fortalezas y abra nuevas posibilidades de desarrollo.

El legislador descartó la posibilidad de abandonar las fi las del Partido Verde, asegurando que ha sido la fuerza política que le ha brindado respaldo a lo largo de su trayectoria.

“Gracias a Dios tengo un partido que me ha brindado siempre todas las oportunidades, en el cual vamos a seguir luchando desde el Verde para adelante”, expresó.

Respecto a un eventual escenario electoral en el que se perfi len fi guras como Saúl Monreal o Carlos Peña, el diputado consideró que la competencia se defi nirá más allá de los nombres.

2El panorama se vuelve muy sencillo cuando tienes a la ciudadanía, a una población determinada a darle un rumbo distinto a Zacatecas”, a firmó.

Sobre la actuación del actual gobierno estatal, Puente se limitó a señalar que se han hecho esfuerzos con los recursos disponibles, pero destacó la importancia de mirar hacia adelante.

“Yo soy de aquellos que piensan ver hacia adelante y capitalizar lo que se ha trabajado al día de hoy”, comentó.

El evento en el Teatro Fernando Calderón reunió a militantes, simpatizantes y actores políticos, quienes escucharon el balance de las actividades legislativas realizadas por el diputado en la Cámara de Diputados.

En ese contexto, Puente aprovechó para reafi rmar que su apuesta política seguirá ligada al PVEM, con miras a fortalecer su presencia rumbo al proceso electoral de 2027.