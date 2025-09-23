El Cambio se Nota: más de 140 Familias de Zacatecas Ahora Tienen Tranquilidad Sobre su Patrimonio

El gobierno capitalino encabezado por Miguel Varela Pinedo continúa dando pasos firmes con civilidad política en beneficio de las y los habitantes de la capital. Una muestra de ello es el convenio de regularización y traslado de dominio que permitirá a más de 140 familias, en más de 35 colonias, avanzar en certeza jurídica sobre su patrimonio.

Este tipo de logros se logran en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT). Durante la ceremonia, la Síndica Municipal, Wendy Valdez Organista, destacó que el proceso de escrituración beneficiará a colonias como 21 de Julio, Alma Obrera, Benito Juárez, Felipe Ángeles, Francisco E. García, Lomas del Lago, Periodistas, San Francisco de los Herrera, Loma Blanca, Nueva Generación, Suave Patria, Boquillas, Colinas del Padre y González Ortega (secciones primera, segunda y tercera), entre otras.

“Con esto queda claro que esta administración municipal demuestra que trabajando y con voluntad se pueden realizar este tipo de logros y acuerdos. Felicidades a todas las familias que están obteniendo certeza en su patrimonio”, expresó Valdez Organista.

Por su parte, el presidente municipal Miguel Varela resaltó que este es un momento histórico, pues después de muchos años las familias de estas colonias podrán acceder no solo a la seguridad jurídica de sus predios, sino también a servicios básicos como alumbrado público y pavimentación de calles y avenidas.

“Recuerdo que teníamos un aproximado de 13 mil predios irregulares en Zacatecas; ahora son menos, ahí la llevamos poco a poco. Ojalá que en lo que resta de las administraciones estatal y municipal podamos dar certeza al mayor número posible de familias con sus predios”, afirmó.

Finalmente, Varela agradeció la confianza de la ciudadanía y reiteró que el verdadero cambio en Zacatecas se refleja en la tranquilidad de las familias al asegurar su patrimonio.

“Es un honor que en esta administración se cumpla el sueño y el anhelo de muchas familias”, concluyó.