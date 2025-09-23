Varela Respalda Factibilidad del Platabús Pese a Diferencias con David Monreal

“Es una Obra Necesaria, Pero va muy Lenta”

Por Miguel Alvarado Valle

Pese a las diferencias con el gobernador David Monreal, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, afirmó que no se opondrá al proyecto del Platabús, al considerarlo una obra necesaria para mejorar la movilidad en la capital. Reconoció que la factibilidad depende del municipio, por lo que no se obstaculizará su avance, aunque advirtió que actualmente el proyecto no registra ni un 20% de progreso.

Varela Pinedo precisó que si bien han avanzado en la construcción de las terminales, aún no hay certeza de cuándo iniciarán los trabajos en los carriles del bulevar, incluso dudó que la obra concluya en el periodo restante de la actual administración estatal.

En ese contexto, el alcalde recordó que la mala relación con el Ejecutivo estatal empeoró con la oposición al segundo piso del bulevar, propuesta rechazada desde campaña por considerarla contraria al interés ciudadano, “lo único que hicimos fue defender un interés colectivo de la ciudadanía que decía no al segundo piso”.

Aun así, el primer edil dejó en claro que este episodio no debería condicionar la cooperación futura, pues municipio y estado están obligados a coincidir en distintos ejes de trabajo. Enfatizó que espera que, a partir de este segundo año de gestión municipal y quinto del gobierno estatal, la relación sea más constructiva y se privilegie la atención a las demandas de la ciudadanía.

El alcalde también criticó la falta de inclusión de la JIAPAZ con el municipio de Zacatecas, al señalar que en un año no ha recibido informes, pese a que es el presidente del Consejo Directivo de JIAPAZ. Finalmente, destacó que con la Federación sí se han logrado avances significativos en convenios, como los establecidos con el INSUS, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, entre otros.