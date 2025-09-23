Tere Jiménez Fortalece Programas Sociales en Beneficio de las Familias de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión con la secretaria de Desarrollo Social, Paty Castillo Romero, para evaluar los avances de los programas sociales, en especial en áreas como apoyo alimentario, fortalecimiento familiar, inclusión social, becas y empleo comunitario, así como para definir nuevas estrategias que permitan llevar más apoyos a zonas rurales y colonias con alta prioridad social.

Como parte de esta jornada, la gobernadora inauguró el Comedor Comunitario El Gigante de México y un nuevo Lactario, espacios diseñados para brindar atención integral a las familias en entornos dignos, seguros y accesibles.

Estas acciones forman parte de una política social que impulsa la igualdad de oportunidades para quienes más lo necesitan, construyendo un estado más justo, solidario y comprometido con su gente.