Mi Jardín de Flores

Ahí Viene Arturo Nahle…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está muy aplicada y decidida a terminar con el fl agelo de la violencia y “con la sombra que nos ha tenido sometidas y sometidas en las últimas décadas del crimen y la delincuencia organizada. Es una presidenta valiente que está decidida a terminar con este cáncer y nosotros estamos de acuerdo con ella y vamos a respaldarla para que así sea”: Ricardo Monreal Ávila, Diputado federal.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Martes 23 de Septiembre de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Un Mundo de Dinero Para Zacatecas en 2026

-¡SANTO DIOS, es un mundo de dinero el que presuntamente ejercerá de presupuesto el próximo año 2026, don David Monreal Ávila: 50 mil 900 millones de pesos! -LE DIGO que “El Holgazán” va a salir más forrado de billetes que “El Monris”, Morena ha aumentado mucho el presupuesto desde que el David llegó a palacio de gobierno.

-¿RECUERDE DE cuánto fue el presupuesto de egresos para el 2021?

-POR SUPUESTO: 30 mil 226 millones 165 mil 891 pesos, fue lo que “El RaTello” y “El Holgazán”, disfrutaron ese 2021 de presupuesto.

-LO QUE quiere decir que para 2026, “El Holgazán”, recibirá 20 mil 673 millones, 534 mil 109 pesos más que en 2021. ¡Suerte te dé Dios… que el saber puro camote! No por nada viste lujosos trajes, corbata y camisa de seda.

-SI YA LOS 30 mil 226 millones es un chingo de dinero, hasta para contarlo, están cañón los 50 mil 900 millones que recibiría el David el próximo año, como lo informa hoy el Ulises Mejía Haro en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-LA SITUACIÓN es que “El Holgazán” no informa en qué se los gasta, yo tengo por ahí en mis archivos uno de los informes de “El Monris” y él consigna obras y el costo de cada una de ellas, cosa que no dice el David en ninguno de sus cuatro informes.

-ES MUCHÍSIMO dinero el que el gobierno federal suministra a Zacatecas y no se ve reflejado en el bienestar del pueblo, pero sí en los ranchos de los Monreal, los más prósperos de Zacatecas.

-LOS QUE REBANAN el pastel en Zacatecas es el gobernador David Monreal y las mineras nacionales y extranjeras. Zacatecas es el primer productor de oro y plata del país y el estado más jodido sí, entre más rico más jodido.

-¿CÓMO SABE que Zacatecas es el mayor productor de plata y oro del país.

-SON CIFRAS del INEGI, además de que Ramón López Velarde lo plasma en su poema Suave Patria:

“COMO LA sota moza, Patria mía,

EN PISO de meta, vives al día.

DE MILAGROS, como la lotería”

“Y QUE no digan que Zacatecas es pobre cuando somos los número uno en producci ón de oro y plata a nivel nacional, sólo que las mineras y el gobierno son las ganonas, mientra que el pueblo vive de milagro: ya lo dijo también hoy el Arturo Nahle.

El Nahle Quiere Seguir los Pasos de su Hermana Rocío

“REAPARECIÓ el Arturo Nahle y levantó la mano: “Quiero ser el próximo gobernador de Zacatecas”, dijo, pero el hombre quiere que haya una coalición de partidos, porque uno sólo no le gana a Morena ni yendo a bailar a Chalma.

-NO ES mal candidato, ha ocupado todos los puestos en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, los únicos que le faltan es de reina de la feria y gobernador del estado, juarjuarjuar… Me gustaría que se lanzara, el Nahle no tiene pelos en la lengua y desnudar ía por completo no sólo a David, sino a todos los Monreal.

“POR LO pronto, el Nahle mandó a los Monreal el siguiente saludo:

“NO LA ESTAMOS pasando bien,Zacatecas no está creciendo, estamos perdiendo empleos , njo están llegando turistas, no ha llegado una sola inversión productiva…Sí han bajado los homicidios sí , pero se han disparado las extorsiones, el cobro de piso; todos están pagando, desde transportistas hasta productores”.

“Y EL Nahle sabe lo que dice, el fue el mero mero en el Poder Judicial, entonces sabe todo al dedillo, vida y obra de todos los que han torcido el camino.

“A. MÍ, en lo personal, me cae muy bien, no tiene pelos en la lengua y le llama pan al pan. Y al vino, vino, es muy vivo y directo.

-YA ES muy grande ¿no?

-NO LO creo, esta en edad, tiene 64 años y un colmillo largo y retorcido, y si su hermana Rocío es gobernadora de Veracruz, él podría ser gobernador de Zacatecas, ¿por qué no?

-PUES LA oposición sigue dando de qué hablar: Fito Bonilla, Miguel Pinedo y Arturo Nahle, no andan tan mal, se imaginaba una coalición PRI, PAN, Convergencia y Verde Ecologista?

-NO LES dé ideas don Roberto..

-PUEDE OCURRIR, el Verde no la lleva muy bien con Morena en Zacatecas, y por ahí se dice que Miguel Alonso le va a entrar con todo a apoyar al candidato del PRI, entonces no va a ser un día de campo para ya saben quién…el repudio contra los Monreal es muy fuerte, los mastican pero no los tragan.

-PUES HABRÁ qué ver todavía falta un año para el registro de candidatos ¿no?

-SÍ, UN año, pero el tiempo vuela, por eso Nahle ya levantó la mano.

-PRESIENTO que el Saúl se va a ensartar con el PT o MC, ya ha militado en ambos partidos de la mano del patriarca de la familia Monreal: Ricardo, porque al partido que éste va, todo el clan lo sigue.

-YA CHOLE con ese traidor..

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.