El Ayuntamiento de Zacatecas Promueve la Salud Sexual y Reproductiva con Jornadas Especiales

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través del Instituto Municipal de la Mujer Zacatecana (INMUZAI) y bajo el liderazgo del alcalde Miguel Varela, ha reforzado su compromiso con la salud de los jóvenes a través de una Jornada de Salud Sexual y Reproductiva en el CBTis 23.

La iniciativa busca ofrecer a los estudiantes información crucial y herramientas para tomar decisiones informadas y responsables.

Durante el evento realizado junto a los estudiantes, se ofrecieron charlas y talleres sobre temas vitales, como la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), el uso correcto de métodos anticonceptivos y preservativos, y la prevención de embarazos.

La jornada también incluyó una sección dedicada a los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, empoderándolos para que conozcan y ejerzan sus derechos plenamente.

Georgina Arce, directora del INMUZAI y Adriana Madrid Jasso, directora del CBTis 23, resaltaron la importancia de estas actividades. Ambas coincidieron en que estas jornadas son fundamentales para que los jóvenes obtengan información confiable y segura, lo que les permite enfrentar su vida sexual con mayor conocimiento y responsabilidad.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el Ayuntamiento contó con la colaboración del módulo de planificación familiar de la Clínica 4 del IMSS y el apoyo de las estudiantes de servicio social de la Licenciatura en Salud Pública de la UAZ.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Zacatecas reafirma su compromiso de continuar ofreciendo asesorías e información a las familias del municipio, contribuyendo así a la construcción de un futuro más seguro y saludable para todos.