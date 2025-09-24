Se Confirma: la Asesinan en Zacatecas. y Arrojan su Cadáver en Aguascalientes

Así es Como “Reducen” las Ejecuciones

Por Staff/ Página 24 Aguascalientes

Aguascalientes, Aguascalientes. – La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes confirmó ayer la identidad de la mujer hallada sin vida en terrenos de la comunidad San Jacinto, municipio de Rincón de Romos: se trata de Marijosé Ramírez Serrano, de 23 años, reportada como desaparecida el 10 de septiembre en Zacatecas.

Su madre, informaron las autoridades, llegó a esta capital para reclamar el cuerpo. La joven fue asesinada mediante estrangulamiento, presuntamente en territorio zacatecano.

Su cadáver, envuelto en una cobija de cuadros y rayas en colores blanco, rojo, azul y negro, sujeta con cinta canela, fue abandonado en un terreno de cultivo de la comunidad San Jacinto, municipio de Rincón de Romos, en el kilómetro 35+300 de la carretera federal 71, que conecta Aguascalientes con Luis Moya, Zacatecas.

El hallazgo ocurrió el sábado 20, alrededor de las 7:20 horas, tras un reporte al servicio de emergencia 911. Al lugar acudieron policías estatales y municipales, así como socorristas de la Secretaría de Salud, quienes confirmaron el hallazgo y dieron como referencia los terrenos “de Don Aurelio Hernández”. La zona fue acordonada y se presentaron elementos del Instituto de Ciencias Forenses, Servicios Periciales y la Unidad de Homicidios de la Policía de Investigación.

Al término de las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Por los tatuajes pequeños en el rostro y otras partes del cuerpo, se estableció inicialmente una alta probabilidad de que se tratara de Marijosé Ramírez Serrano, lo que fue confirmado oficialmente este martes.