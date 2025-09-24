“Zacatecas ha Perdido Calidad y Prestigio en sus Festivales”

Necesitan Traer Artistas de Renombre: Baltazar

Por Miguel Alvarado Valle

Francisco Baltazar Jiménez, locatario del Mercado González Ortega, declaró a Página 24 Zacatecas que durante el mes de septiembre la actividad en el Centro Histórico fue limitada, con un fl ujo de turistas apenas perceptible en comparación con otras temporadas.

Explicó que como suele suceder en el marco de la Feria Nacional de Zacatecas (fenaza), los visitantes se concentraron principalmente en los conciertos y eventos de la feria, dejando al centro prácticamente vacío por las tardes y noches.

De acuerdo con su experiencia, los únicos días en los que notó una ligera presencia de turismo fueron durante el puente del 16 de septiembre, aunque de manera breve y sin mayor impacto para los comerciantes locales.

“Cada año pasa lo mismo, la feria concentra la atención y aquí en el centro nos quedamos como un pueblo fantasma”, afirmó, señalando que la baja afl uencia ya es una constante durante estas fechas. Francisco reconoció que, además de la falta de artistas de renombre en el cartel de la feria, persiste entre los turistas la duda sobre la seguridad en Zacatecas, lo cual limita la llegada de visitantes. Aseguró que, pese a los anuncios de las autoridades, aún hay una percepción de riesgo que hace que muchos prefi eran no viajar a la entidad.

En este contexto, señaló que el Festival Internacional de Teatro de Calle que está en puerta, representa una oportunidad para revertir la tendencia y atraer público al Centro Histórico, siempre y cuando se mejore tanto la calidad de las presentaciones como su promoción. Recordó que en sus inicios el festival gozaba de gran prestigio y convocatoria, pero con el paso de los años decayó en variedad y nivel artístico, lo que provocó el desinterés de la gente.

“Ellos mismos lo dejaron caer; ahora el reto es recuperar al público que ya no confía en el festival, expresó, agregando que será fundamental darle mayor publicidad y ofrecer espectáculos de calidad que despierten verdadero interés. Finalmente, el locatario advirtió que lo mismo podría suceder con otros festivales de Zacatecas si no se cuida su contenido, “No se puede bajar la calidad y pensar que la gente va a seguir viniendo igual. El turismo busca espectáculos completos, de renombre, no relleno, puntualizó.