Nueva Jornada de Esterilizaciones de Mascotas en Coordinación con el ISSEA

El Próximo 29 de Septiembre

Teresa Rendón Esquivel, titular de la Coordinación General de Salud dio a conocer que este próximo 29 de septiembre, se realizará una nueva jornada de esterilizaciones gratuitas en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, la cual se realizará en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

En esta ocasión, se realizarán 60 esterilizaciones para perros y gatos; los interesados tienen que hacer cita, además de cumplir con los requisitos de que la mascota tenga una edad mínima de cinco meses y hasta seis años, estar sano, vacunado y que las hembras no estén en celo o que haya pasado un mes después de lactar; los perros chatos por su sistema respiratorio no son candidatos a cirugía por lo que se sugiere asistir con su veterinario de confianza.

Rendón Esquivel anunció que la jornada de esterilización se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en el salón de usos múltiples ubicado en Hacienda Mesillas esquina con Hacienda México, en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes.

Los propietarios de las mascotas que estén interesados en este servicio pueden llamar al teléfono 449 918 30 69 y 449 238 33 06, de lunes a viernes, en un horario de atención de 8:00 a 15:30 horas.

El día de la cita, se deben presentar en el horario asignado, con la mascota bañada, con 12 horas de ayuno, llevarla con correa o en caja transportadora y llevar copia de la INE y el registro del Padrón de Mascotas del Municipio de Aguascalientes (www.ags.gob.mx/padronmascotas).

Sin cita no se esterilizará ninguna mascota, ya que se necesita realizar un expediente médico, además se solicita que si no pueden acudir a la cita cancelarla para dar oportunidad de esterilizar a más perros y gatos.