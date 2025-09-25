Mi Jardín de Flores

Claudia Anaya Estuviera Gobernando y Alito en Prisión

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘De aprobarse mi propuesta de adicionar disposiciones al artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, con el objetivo de elevar a rango constitucional el derecho humano de todas las personas víctimas de desaparición a ser buscadas. De aprobarse, el Estado estaría obligado a garantizar acciones de búsqueda, localización e identicación, además de asegurar el derecho a la verdad, justicia, reparación integral del daño y protección a las familias’: Karla Guadalupe Estrada García, Diputada local.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Miércoles 24 de Septiembre de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Solo que ahora estamos peor: la criminalidad contin úa además de la corrupción y la impunidad. Se Confirmó el Asesinato de Marijosé Ramírez Serrano

HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica lo que todos temíamos: el cruento asesinato de Marijosé Ramírez Serrano, desaparecida en la capital del estado, el 10 de septiembre y localizada hace unos días en terrenos de Aguascalientes… asesinada.

-SÍ, LEÍ la nota, pobre niña, tenía 23 años, ya me imagino el sufrimiento de sus padres y demás familiares, Dios la tenga en su santa gloria.

-LO CAÑÓN de todo esto -tercia don Roberto- es la simulación de la ‘nueva gobernanza’, ¿no se les hace raro que muchos asesinatos cometidos en Zacatecas, los cuerpos de las víctimas aparezcan en estados vecinos?

“MARIJOSÉ desapareció en Zacatecas y días después su cadáver fue arrojado en territorio de Aguascalientes, ¿por qué?

“HAY dos versiones: los matan en Zacatecas y los cuerpos los tiran en estados vecinos, para así decir que el asesinato ocurrió en ese estado, o por difi cultar la investigación.

-O LAS dos cosas.

-¡AY, NO, qué gente tan mala y perversa!, y todo indica que pudiera haber complicidad pues no sólo ha sido este caso.

“EL 25 de julio del presente año, mataron en Zacatecas a seis personas y sus cuerpos los fueron a tirar a Montecitos, San Luis Potosí.

EL PASADO 16 de septiembre, como lo denunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asesinaron a seis personas: dos mujeres y cuatro hombres en terreno de Pinos, Zacatecas, pero sus cuerpos aparecieron en Ojuelos, Jalisco.

“Y AHORA ocurre lo de Marijose Ram írez Serrano, desaparecida en la capital del estado y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en la comunidad San Jacinto, municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

-¡DESGRACIADOS MAQUIAVÉLICOS, matan a la gente en Zacatecas y tiran sus cuerpos en los estados vecinos, para así presumir de una seguridad que difícilmente recuperaremos en esta ‘nueva gobernanza’. ¡Pura farsa!, de comprobarse esto , que asegura el gobernador de Jalisco, está ocurriendo en Zacatecas, ‘El Holgazán’ la va a pasar muy mal.

“DECÍA MI abuelito: ‘Uno, vaya… dos… bueno, vaya… pero tres, ¡vaya a lja chin… (censurado) y son muchos los asesinatos cometidos en Zacatecas cuyos cuerpos aparecen en estados vecinos de Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes, al menos, del norte no hay información.

-OJALÁ Y la Fiscalía General de la República investigue estos casos: David Monreal, Cristian Paul Camacho Osnaya y Arturo Medina Mayoral podrían pasarla muy mal.

-LO QUE interesa es conocer la verdad y castigar a los culpables, no se vale tergiversar los hechos para intentar engañar a los zacatecanos con mentiras, apelando a una seguridad que perdimos desde hace muchos años.

“POR CIERTO ¿de qué ha servido haber comprado el helicóptero Black Haw, en 105 millones de dólares (193 millones 410 mil pesos, al cambio de hoy miércoles)

-DE NADA, además de que ese helic óptero es de ‘medio cachete (usado) que requiere de personal capacitado y su mantenimiento es muy especial y caro, el que lo vuela gana más que el propio gobernador David Monreal.

-¿CÓMO ASÍ?

-SÍ, ese helicóptero requiere de mantenimiento especial y equipo de tripulación CEO, y dicen que en ese helicóptero vuela el David a su rancho cada vez que le viene en gana, porque las carreteras están para llorar.

-MUCHO lujo.

-Y SEGURIDAD porque está blindado.

El PRI con las Puertas Abiertas

-HOY, el presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, sale en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, para abrir las puertas del partido a todo aquel que busque un hueso en las elecciones de 2027, el único requisito, dice, es hacer proselitismo.

-EL PRI, después del fracaso de ‘El Ra- Tello’, lo que debió hacer era sacudirse al Alito y al ‘RaTello’, por haberles entregado a los hermanos Monreal el estado.

“NO HAY que olvidar que hubo un descarado acuerdo entre Ricardo Monreal y el Alito, para entregar la gubernatura al David, a cambio de que el susodicho Alito no fuera enviado a prisión y darle chance de disfrutar todo lo robado cuando fue gobernador de Campeche.

“ESOS correos electrónicos entre Ricardo Monreal y Alito Moreno son prueba fehaciente de que embarazaron las urnas descaradamente para que Claudia Anaya Mota, perdiera escandalosamente, cuando elección estaba muy reñida, lo reconoció el propio ‘Monris’.

-CON ESAS evidencias, era más que sufi ciente para repetir la elección y meter a esos pillos a la cárcel, la Layda Sansores San Roman hizo una buena investigación, tan buena que no dejó lugar a dudas, esos enjuagues: Zacatecas por la libertad de Alito.

-NO, EN México, palo dado ni Dios lo quita.

-NO BLASFEME, don Roberto, no blasfeme.

-NO, NO blasfemo, es la verdad: David llegó con dos aplastantes derrotas consecutivas y si no fuera por ese arreglo entre Ricardo Monreal y el Alito ese, Claudia Anaya estuviera gobernando Zacatecas y Alito tras las rejas.

-INDUDABLEMENTE.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.