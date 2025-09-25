Este 26 de Septiembre Arranca “Viernes muy Mexicano” con Grandes Ofertas

Para Impulsar la Economía Local: López del Bosque

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de impulsar la economía local en una temporada tradicionalmente baja en ventas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas (Canacozac), Jesús Gabriel López del Bosque, informó que este 26 de septiembre inicia el programa “Viernes muy mexicano”.

Esta iniciativa busca incentivar el consumo en comercios establecidos mediante promociones, descuentos y experiencias especiales que se realizarán el último viernes de cada mes hasta diciembre, con la posibilidad de convertirse en una estrategia permanente a partir de enero. El presidente explicó que el proyecto funcionará como una especie de prueba piloto, similar al esquema del Buen Fin, pero de manera mensual.

En esta primera etapa, los comerciantes podrán registrar sus negocios de forma gratuita en el portal viernesmuymexicano.com.mx, donde en pocos minutos podrán dar de alta sus promociones y condiciones.

López del Bosque aseguró que el mecanismo es sencillo y está abierto no solo a afiliados de la Canacozac, sino a todos los comerciantes zacatecanos interesados. De acuerdo con el presidente, la intención es generar un mayor flujo de clientes hacia los negocios locales y, al mismo tiempo, ofrecer a los consumidores la posibilidad de adquirir productos a mejores precios.

Además, destacó que la plataforma tiene alcance nacional gracias a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México (Concanaco), lo que permite que las empresas zacatecanas participantes también puedan recibir pedidos en línea y ampliar sus ventas a otros estados del país.

Mencionó que este viernes 26 se llevará a cabo la primera edición del programa, y aunque aún no se tiene la cifra definitiva de empresas registradas, confió en que la respuesta será positiva.

En este sentido, informó que el 25 de septiembre será la fecha límite para que los comercios interesados se inscriban en la plataforma y participen con sus promociones en la jornada inaugural, pero en las ediciones de los próximos meses pueden registrarse sin problema.

Asimismo subrayó que, más allá de ser una estrategia temporal, lo que se busca es recopilar datos y medir el impacto del programa en la atracción de clientes, ya que si los resultados son favorables, a partir de enero de 2026 la iniciativa podría extenderse a todos los viernes del año.

Finalmente, López del Bosque invitó a los comerciantes zacatecanos a sumarse a esta dinámica que, dijo, pretende convertirse en una herramienta efectiva para mejorar las ventas y fortalecer la competitividad del sector.