Jóvenes de Todo el País Intervendrán las Calles Para Recuperar Espacios Públicos

#ArteQueTransforma

En más de 5,000 puntos de intervención en todo el país, las y los jóvenes realizarán actividades de limpieza, reforestación, pinta de murales y expresiones artísticas

Ciudad de México.- Este viernes 26 de septiembre muros de todo el país se llenarán de colores, mensajes y manos jóvenes. El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) convoca a jóvenes de los 32 estados de la República a sumarse a la 2ª Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y Contra las Adicciones: #ArteQueTransforma.

La idea es clara, que la juventud pinte, limpie y recupere espacios públicos para mandar un mensaje fuerte: la paz también se construye desde el arte y la comunidad. Murales, tequios, rimas y freestyle serán las herramientas con las que miles de jóvenes se apropiarán de las calles para decirle “no” a las adicciones y “sí” a una cultura de paz.

La jornada forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno de México, encabezada por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y cuenta con el apoyo de la SEGOB, STPS, SEP, Secretaría de Cultura, CONADE, TecNM, IPN, CONALEP, además de gobiernos estatales e institutos de la juventud en todo el país.

En más de 5,000 puntos de intervención en todo el país, las y los jóvenes realizarán actividades de limpieza, reforestación, pinta de murales y expresiones artísticas. En la CDMX, la jornada tendrá un toque especial con el rapero y freestyler Aczino, que rimará por la paz junto con el Crew Líneas Libres y la Fundación Arpa en la alcaldía Azcapotzalco.

Los tequios, esas jornadas colectivas de trabajo comunitario, se vuelven aquí una acción rebelde y transformadora: un recordatorio de que la juventud organizada puede cambiar su entorno, un muro a la vez.

Las y los jóvenes que deseen sumarse pueden registrar su mural en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeilIArzUYXbiQhMVjuu4X5FgCPWL1utnPPYKWBLuXkvA8c2Q/viewform o revisar las redes sociales del IMJUVE para encontrar el punto más cercano para transformar su comunidad.