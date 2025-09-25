Son Cinco los Feminicidios en lo que va del año: Vázquez

“El más Sonado, el de la Niña de 12 Años”

Por Nallely de León Montellano

En lo que va del 2025, la Fiscalía Especializada en Delitos de Género ha registrado cinco feminicidios en Zacatecas, todos judicializados y con los probables responsables identificados, informó la fiscal Berenice Vázquez. La funcionaria destacó que en algunos casos ya se obtuvieron sentencias, mientras que en otros los procesos siguen su curso. De igual manera, detalló que actualmente existen siete tentativas de feminicidio bajo investigación, la mayoría con los agresores privados de la libertad.

“La violencia feminicida se tiene que visibilizar desde la investigación. Lo que podría parecer violencia familiar o simples lesiones debe revisarse bajo protocolos especializados para sancionarlo y prevenirlo”, señaló.

En comparación con 2024, cuando se cerró con ocho feminicidios, las cifras de este año muestran una ligera reducción. Sin embargo, la fiscal subrayó que “cada una de estas víctimas no debió perder la vida en manos de la violencia feminicida, así fuera un solo caso, es inadmisible”.

Uno de los hechos más recientes corresponde al feminicidio de una niña de 12 años ocurrido el 28 de agosto en la capital. La menor ingresó sin vida al Hospital General y, aunque inicialmente se reportó como una muerte natural, los protocolos con perspectiva de género permitieron detectar lesiones que llevaron a activar la investigación por feminicidio.

El caso derivó en la captura de un tío político de la víctima, quien enfrenta proceso judicial. La defensa solicitó un plazo constitucional de 144 horas para presentar sus argumentos, por lo que en breve se definirá su situación legal. Vázquez recordó que el Código Penal de Zacatecas contempla sanciones de hasta 30 años de prisión por este delito, aunque la pena final depende de las circunstancias acreditadas en cada proceso.